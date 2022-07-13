新巴併入城巴 新車費上限取較高者 運輸局稱車費維持不變 政黨憂借重組致市民捱貴線

政府消息人士稱，行會及運輸署會對巴士票價調整把關，並逐條路線審批，過去政府處理謹慎，日後亦以社會接受程度和巴士公司營運作平衡。

港島線「增幅」最多近六成

城巴轄下有兩個巴士網絡專營權，分別涉港島及過海巴士網絡（專營權一）、機場及北大嶼山巴士網絡（專營權二），行會昨批准前者與新巴合併，後者專營權延長10年；另亦延長龍運巴士現有專營權10年。本報將兩巴合併後的新車費等級表，與新巴和城巴現時各自的車費等級表比較，發現港島區路線採用現時收費較高的新巴車費等級表，其餘路線如過海及九龍新界則採用收費較高的城巴車費等級表，各區收費上限均提升。

擬推港島北特快線 可按新表定價

運輸及物流局稱，在是次合併計劃下，各現有路線實際車費將維持不變；而透過重組兩巴重疊路線，合併後匯達可改善其財政狀况，有效運用資源，可加開受歡迎的路線班次及開辦特快專線，並改善脫班問題，惟如城巴日後藉路線重組推出新路線，新線便可按新車費等級表定價。局方昨亦稱，匯達正研究合併後在港島北加開特快巴士線，意味港島或有新路線。

民主黨交通政策發言人韓俊賢稱，城巴與新巴的車費等級表有1元差距，如路程不逾4公里時，城巴收費最高3.5元、新巴最高4.5元，若採用較高的車費等級表，未來加價空間較大，擔心合併後巴士公司可借路線重組令市民需乘搭車費較高路線。

被問會否承諾合併後兩年不申請加價，新巴城巴母公司匯達交通的營運總裁李卓豪及主席張堃昨在記者會上未有回答，只重申未來巴士車費等級表會統一，現階段兩巴合併後車費不變，公司會在整合路線及調整收費上按既定程序與政府商討。匯達交通發言人會後補充，稱整合路線後會統一收費，確保同一路線只有一個價錢，避免市民混亂；又稱會在對乘客僅有輕微影響的原則下簡化收費，強調公司不會藉統一車費等級表賺取更多盈利。

截至去年6月，新巴以約650輛巴士營運94條路線，城巴（專營權一）以約710輛巴士營運98條路線。現兩巴部分路線重疊，被問合併後如何整合，李卓豪稱兩巴完全重疊路線不多，部分路線途徑路段有重複，會以提供更頻密班次為原則做路線重組，如每20分鐘加密至10分鐘一班。

城巴承諾兩年不炒車長 不包後勤

合併後城巴承諾兩年內不裁減前線車長，惟不包括後勤員工。李卓豪稱，新巴城巴被匯達一併收購時已完成架構重組，目前後勤架構以單一公司運作，無意裁減後勤員工，更計劃招聘更多技工。立法會交通事務委員會委員鄧家彪稱巴士最大競爭者為港鐵，政府過去在新區域路線招標時已確保巴士公司有競爭，日後加價時政府亦可把關，但未見兩巴合併對市民有何好處，冀匯達提升服務。

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