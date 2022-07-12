灣區手記：老有所養 ／文：尚東美

但中國人重視「齊齊整整」，長者們也對孫輩難捨難離，怎麼辦？這或者是國務院南沙方案「另闢蹊徑」強調醫療和養老的其中一個出發點。如果港人移居大灣區，不僅子女教育無憂，而且老人家也一同上來，可獲得港式醫療服務、使用醫療券、獲得院舍資助等，那麼真是「大團圓」結局。

前海和橫琴不提養老，或者是囿於「土地問題」。而且深圳本身非常年輕化，把老人留在家鄉、自己奮身拼搏是常態，人人如此。很少人覺得要把老人帶到深圳養老，這裏太匆忙、太搏命，醫療資源較緊張，老人家不大方便。

記者有一位「老友記」，80多歲，喜歡和年輕人做朋友，也常講自己的故事。他出生於上海，一生走南闖北。他說自己喜歡廣州敬老的社會風氣，例如他搭完的士下車，常遇到好心人主動上前攙扶，他一開始以為扶他的人準備跟住搭的士，順便扶一把，結果發現對方扶完他就離去，才知人家真是好心。這種情况發生多次，且其他地方從未遇過。他在上海時，反而常遇到中年大媽爭的士、爭位坐、在街市分文必爭，令他不齒，終於決定離開上海，長留廣州養老。

大膽設想，如果老人家喜歡某地，會不會有兒女考慮一同移居？或者在當地置業，假日去小住？不知道，今時今日有這樣的「廿四孝」嗎？

文：尚東美