大灣區GBA新聞：可複製自貿區措施 粵13市設聯動區

明報記者 林迎

62項「改革創新事項」8涉港澳合作

廣東省政府上月底批准在廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、韶關、惠州、汕尾、東莞、中山、陽江、湛江、茂名共13市設立廣東自貿試驗區聯動發展區，部分佈局在粵東、粵西、粵北，但位處大灣區內的江門和肇慶並不在列表上。廣東省商務廳長張勁松表示，聯動發展區是要複製、推廣自貿試驗區的先進經驗，共同實施一批協同創新項目。

張勁松稱，廣東自貿試驗區自2015年成立以來，各項經濟指標位列全國前列，每年稅收超過1000億元（人民幣，下同），外貿進出口近2萬億元，實際利用外資超過550億元；制度創新方面，累計有584項成果，41項已複製到全國， 146項推廣到全省，而本次有62項改革創新經驗將推廣到聯動發展區。

允試行港工程管理模式

支援港澳銀行設分支等

張透露，62項改革創新經驗中有8項針對粵港澳合作，都是在自貿區相當成熟、已取得實效的措施，例如允許試行香港工程建設管理模式、支援粵港澳科技創新合作、支援港澳銀行機構設立分支機搆、支持粵港澳保險機構合作開發跨境醫療保險產品等，「放到聯動發展區進行推廣，我相信對港澳企業是一個很大的吸引」。他表示，聯動發展區與自貿區的產業聯動將為港澳企業提供更多機遇，因為聯動發展區會利用自貿區在金融、航運物流、資訊科技、專業服務等領域的優勢資源，「這些產業中的現代服務業也是港澳企業的優勢和特長，在聯動發展區過程中，港澳企業肯定會找到用武之地」。

廣東省今次設立聯動發展區並非「一刀切」，而是考慮到各市差異，13個市自行評估62項改革創新經驗，再決定落實與否，最多的珠海將採納當中59項，廣州58項，深圳56項，最少的汕尾35項，較多被採納的是投資、貿易便利化措施。

從各市公布的情形看，聯動發展區與自貿區部分重疊，例如廣州聯動發展區包括人工智慧與數字經濟試驗片區、中新廣州知識城、空港片區、南沙科學城，共119平方公里。深圳則包括前海合作區擴區範圍、鹽田臨港片區、鹽田港區及沙頭角深港合作區、坪山高新區，面積亦約119平方公里。