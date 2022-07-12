勞福局照顧者報告 議員批定義不清

勞福局前年委聘理大對長者及殘疾照顧者服務需要及支援做顧問研究，上月公布的報告提出11項建議，包括識別高危照顧者並提供及時支援、提供社區券及現金組合作支援等。

指內容空談 倡設一站式平台

本身為註冊社工的議員林素蔚批評顧問研究報告「內容比較空泛」，亦對照顧者定義無清晰界線。她認為，過往照顧者政策欠缺統籌，建議政府加強服務整合，例如設立一站式照顧者支援平台。她提到，香港有不少「以老護老」狀况，不少長者不懂表達需要及感受，問及局方會否考慮成立專隊幫助較高危的照顧者，包括引入個案管理及輔導服務。

孫玉菡：已列指標 社會可再議

孫玉菡回應表示，希望建立更方便及易用的資訊平台，讓照顧者可在手機流動應用程式看到相關資訊。他表示，本港人口開始高齡化，不少是由長者照顧長者，研究報告亦已提出要開發自我評估的工具，以識別高危的照顧者。

民建聯議員李世榮亦批評顧問研究報告「相對較空泛」，並關注如何定義照顧者，另希望政府成立一站式照顧者支援中心。孫玉菡表示，報告有就照顧者定義提出不少客觀指標，社會可再探討。