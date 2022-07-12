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評上屆扶貧措施不及格 調查：基層最盼公營醫療增服務縮隊龍

【明報專訊】社福關懷貧窮平台昨發表「社福界對新一屆政府扶貧措施期望調查」，發現受訪者對上屆政府扶貧措施滿意度偏低，以10分為滿分，平均分僅獲4.62分；受訪者亦對新政府抱較高期望，認為最重要的扶貧措施是增加公營醫療服務並縮短輪候時間。平台認為政府應重新檢視基層狀况，在教育、房屋等方面落實有效政策，並訂立扶貧目標。

平台今年5月12日至6月18日網上收集388份服務使用者和同工回應。數據顯示，受訪者不太滿意上屆政府表現，故就算不太認識新政府扶貧政綱，仍對新政府扶貧政策有較高期望（6.1分）。

受訪者認為最重要首3項扶貧措施依次為「增加公營醫療服務並縮短輪候時間」（9.44分）、「增加公營牙科服務的診所、種類和名額」（9.34分）、「加快興建公屋進度，達到3年上樓目標」（9.31分）。平台成員黃樂容反映部分受訪者自言「得閒死唔得閒病」，有醫療需要但服務缺足夠保障。

劏房戶冀設輔導班助專心學習

逾半受訪者在政策介入後被界定為收入低於貧窮線，相比貧窮線以上家庭，他們較重視兒童及青少年教育發展，期望政府增加資助教育學位（9.40分）和課外活動津貼（9.38分）。劏房戶思彤透露家中放不下桌子，導致兒子「瞓喺張牀無心學習」，盼政府為基層兒童提供功課輔導班，讓他們有合適環境專心學習。

平台建議政府參考國內及海外經驗，訂立扶貧目標，亦可協調各政府部門施政和訂立衡量扶貧措施成效的準則。

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