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房屋土地兩小組今開會 何永賢：建公屋可縮時「幾月」

【明報專訊】政府高層兩個房屋及土地工作小組分別會於今日召開首次會議，兩名主理房屋土地官員昨均有出席公開活動，房屋局長何永賢說，公屋興建時間仍有壓縮空間，數以「幾個月」計，並重申房屋是真正民生「痛點」；發展局長甯漢豪稱，未來6年政府將向建造業界注資10億培訓新人。

6年注10億培訓建築新血

由正副財政司長各自領導的「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」今日開會，據悉不會安排傳媒採訪，但會後將以新聞稿形式交代會上討論，而公屋行動組要百日內交報告。

昨天適逢魯班誕，何永賢出席建造業商會活動稱，現時興建公屋時間已比過往短，但仍可縮短，可以「幾個月、幾個月」的幅度壓縮，並引進科技及增加資源。她又說，房屋問題是民生「痛點」，值得關心，局方會與建築業界緊密合作和溝通，一起解決房屋問題。

甯漢豪則出席青年魯班選舉頒獎禮，她說政府未來6年將向業界注資10億元，培訓2.7萬多名建造業新人，冀建築業界重新踏入輝煌時期；並建議在魯班先師廟展示更多建造業資料，讓公眾認知業界的努力。

葵涌過渡屋116伙接受申請

「公營房屋項目行動工作組」將於9月底提交具體工作建議，基層住屋問題仍嚴峻。社聯於葵涌業成街5至7號的「業成6號」過渡屋昨起接受申請，下月12日截止，共提供116個單位，包括91個一人單位、24個二人單位及1個無障礙單位，單位面積140至209平方呎，料約140名基層市民受惠。每個單位均設獨立洗手間及使用電磁爐的煮食空間，並提供冷氣機、電熱水爐及抽氣扇等設備，住戶亦會獲中電提供上限2000元的資助以購買電器。

社聯行政總裁蔡海偉稱，「業成6號」是葵青區首個組合社會房屋項目，聖公會麥理浩夫人中心未來數年會為住戶提供社會服務，項目預料11月入伙，住宿期最多達3年。

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