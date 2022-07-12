涉冒業主圖吞40物業 拘會計師等4人 改差餉繳納人 假授權書假臨約霸單位

警方商業罪案調查科4月接報，報案人旗下一個空置商廈物業被人更改差餉繳納人資料。警方經詳細調查後，發現一個1月起運作的犯罪集團，透過虛假授權書及虛假臨時買賣合約，分別冒認為業主授權人及買家，企圖將有關物業轉售予兩間由騙徒預先成立的本地公司，相信是打算透過虛構物業交易騙取按揭及物業業權。警方又發現騙徒更透過換鎖、張貼告示、爆竊單位等滋擾業主及租客，強迫他們遷出單位。

冒業主兼扮買家 騙貸騙業權

被捕4名男子介乎35至47歲，分別報稱商人、會計師、地產經紀及無業，涉嫌串謀詐騙，警方在他們的住宅及公司檢獲多份虛假文件。他們涉嫌申請更改其他差餉繳納人資料，並透過霸佔單位、虛假授權書及虛假臨約，企圖侵吞物業及騙取貸款，涉及40多個物業。4人仍被扣查，不排除更多人被捕。本報昨向差餉物業估價署查詢曾接獲與更改差餉繳納人資料相關的投訴數字、有何方法審核更改資料真偽等，截稿前未有回覆。

料下步偽造住屋紀錄逆權侵佔

警方商業罪案調查科訛騙案調查組署理總督察林俊康稱，涉案物業估值仍在點算，警方發現其中兩個物業有虛假臨約，兩物業共值1000萬元。警方相信被捕人透過更改差餉或其他水費電費單等繳納人資料，製造佔有相關物業的假象，稍後再設法更改物業業權。據悉，該兩物業被成功更改差餉繳納人資料，惟業權未轉名，未被出售或抵押已被警方識破，警方估計騙徒企圖再製造假文件證明自己住滿12年，再申請逆權侵佔。

該組警司孔慶勳稱，涉案物業大部分較舊及空置，部分業主難以聯絡，增加調查困難。她呼籲業主如持有空置物業，應定期了解及檢查物業狀况以免騙徒有機可乘，如發現差餉或水電煤單據不尋常或被更改，便應通知警方。她又建議業主登記土地註冊署「物業把關易」，每當有涉及自己物業的文書交付土地註冊署，署方會以電郵通知。

律師：倘律行做足 難成事

律師梁永鏗表示，於樓宇買賣和按揭借貸時，律師樓會核對相關證明和銀行契約以核實業主身分，「合格的律師會叫業主上來『睇埋樣』」。他說，若有人行使假文件，需串謀律師樓作假欺騙銀行方能成事；若律師樓做足手續，騙徒很難用假文件騙貸或買賣樓宇。

他又說，事件中騙徒只是更改了差餉資料，「只是多一份文件有你（騙徒）個名，證明你住在那兒，交租那位（租客）也可以轉資料」，但差餉文件不會作為樓宇交易和按揭貸款依據。

去年9月警方拘捕12人，涉嫌利用假身分證發假誓聲稱遺失樓契，挪佔至少8個長期空置的物業業權，再抵押及出售圖利，涉款6270萬元，被捕人包括青年民建聯前副主席、大律師蕭震然及其妻，以及曾參選中西區議會的律師衛珮璇。