明首辦「前廳交流會」 3節各25分鐘30人

立法會主席梁君彥昨被問到前廳交流會的安排時，他稱立法會秘書處正與特首辦密切聯絡，暫未有公布。本報向特首辦查詢首場交流會是否周三舉行及舉行形式，特首辦重申，特首建議每月在立法會大會前舉行前廳交流會，由司長或副司長帶領5至6名局長或相關官員出席，就設定或不設定議題交流。

狄志遠：時間太短 難達真正交流

據悉，首次前廳交流會在明天早上9時半開始，首場供地區直選議員及選委會界別議員葛珮帆小組的10人參加，隨後兩場分別是功能界別議員及選委會界別議員參加，平均每場約30人。社福界議員狄志遠稱，功能界別議員關注不一，25分鐘難達真正的交流效果，希望日後可改善形式，他期望前廳交流會不會取代公開舉行的特首答問會或短問短答。

梁熙：主要縮窄官員議員距離

民建聯港島東直選議員梁熙認為，交流會主要目的是縮窄官員和議員之間的距離，不期望短短25分鐘能解決問題，他預計直選議員會提出重點地區議題。工聯會選委會界別議員黃國認為，會上可較輕鬆與政府在大方向、大原則上交流，具體細節則可再約見相關局長。

另外，陳國基昨首次以政務司長身分與立法會內務委員會主席李慧琼及副主席馬逢國會面，陳稱政府會積極配合立法會履職，包括法案和撥款審議、質詢及議案辯論。