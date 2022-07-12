村代表選舉擬修指引 參選者須簽效忠聲明

5年內拒誓違誓者失資格

民主派黃大仙前區議員沈運華上屆當選粉嶺畫眉山原居民代表，他表示今次修訂是預料之中，只能接受。他稱會積極考慮再參選，對於是否擔心被取消資格，他說要視乎新政府是否願意接納民主派。南區區議會副主席司馬文上屆落選西貢坑口檳榔灣居民代表，他稱會盡快決定明年是否參選，如果再度角逐，不擔心會被取消參選資格，因為他去年已通過區議員宣誓。

人大常委沒要求 毋須資審會審查

選管會主席馮驊表示，選舉提名表格將清楚列出有關擁護基本法的條文，並加入《釋義及通則條例》中對擁護基本法和效忠特區的提述，參選人只須簽署提名表格內的有關聲明，毋須另行簽署「確認書」。對於會否引入由資審會審查候選人資格，馮驊稱去年全國人大常委會決定就候選人資格審查的範圍，不包括鄉郊代表。

籲投白票犯法 公眾諮詢一月

另外，因應去年增訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何人在鄉郊代表選舉中公開煽惑他人不投票或投白票，即屬違法。其他修訂還包括選民登記冊取消登記名單將只供指明人士查閱，選舉廣告、競選拉票活動、選舉論壇等指引亦有修訂，與各級選舉活動指引看齊。選管會將就建議指引諮詢公眾一個月，諮詢期由昨日開始至8月9日。