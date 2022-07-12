攝影師脫集結罪 律司上訴終院11月審

律政司稱屬主犯 辯方：他人不相關

上訴方為律政司，答辯人蔡健瑜。高院法官黃崇厚早前在上訴裁定答辯人只是拍攝，沒足夠證據證明答辯人唯一意圖是參與非法集結。

律政司一方指出，高院處理上訴時已確定原審裁判官的定罪基礎，根據相關事實，裁定答辯人以集會主要參與者的主犯作為定罪基礎，惟判辭接着分析答辯人是否以鼓勵促進者的從犯身分犯罪，構成法律上的錯誤。律政司認為，基於盧建民案裁決的法律原則，以及從閉路電視片段可見，答辯人以主犯角色參與非法集結。

答辯方則表示，答辯人的行為與同案被告不同，並認同高院就上訴裁決。終院非常任法官司徒敬在庭上關注，相比起數以千計的群眾，涉案約五六人一起行動，較易證明他們的共同目的，答辯方強調答辯人的行徑和影響與他人並不相關。

終院聽畢訴訟雙方陳辭後，批准上訴許可，並准以答辯人現金1萬元保釋，其間須交出旅遊證件及不得離港。

【案件編號：FAMC 11/22】

（反修例風暴）