攝影師脫集結罪 律司上訴終院11月審

【明報專訊】2020年3月8日有市民悼念科大生周梓樂，前區議員等涉在大埔超級城拍攝便衣警員，其中37歲攝影師被裁定非法集結罪成，判囚3個月，他早前在高等法院上訴得直，無罪釋放；律政司不滿裁決到終院申請上訴許可。終院3名法官認為本案有可爭辯之處，且高院法官引用盧建民案的原則有誤，將本案排期於11月29日審訊。
律政司稱屬主犯 辯方：他人不相關
上訴方為律政司，答辯人蔡健瑜。高院法官黃崇厚早前在上訴裁定答辯人只是拍攝，沒足夠證據證明答辯人唯一意圖是參與非法集結。
律政司一方指出，高院處理上訴時已確定原審裁判官的定罪基礎，根據相關事實，裁定答辯人以集會主要參與者的主犯作為定罪基礎，惟判辭接着分析答辯人是否以鼓勵促進者的從犯身分犯罪，構成法律上的錯誤。律政司認為，基於盧建民案裁決的法律原則，以及從閉路電視片段可見，答辯人以主犯角色參與非法集結。
答辯方則表示，答辯人的行為與同案被告不同，並認同高院就上訴裁決。終院非常任法官司徒敬在庭上關注，相比起數以千計的群眾，涉案約五六人一起行動，較易證明他們的共同目的，答辯方強調答辯人的行徑和影響與他人並不相關。
終院聽畢訴訟雙方陳辭後，批准上訴許可，並准以答辯人現金1萬元保釋，其間須交出旅遊證件及不得離港。