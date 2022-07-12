理大案 男生指警強套面罩撬口噴椒

稱入理大為說服朋友離開

案發時15歲的第四被告羅健洋供稱，2019年11月17日下午得悉朋友Crystal身處理大，與父母商討後，決定隻身前往理大找她。羅在理大勸服Crystal離開，惟兩人嘗試離開時，有示威者跑向他們，他聽到槍聲，並見到催淚煙，終在母親建議下到一間課室躲藏。

翌日早上，兩人決定跟隨其他人離開，並按義務急救員建議，換上面巾及黑色衣物「包番實自己」。進入科學館道後，有防暴警員發射催淚彈，羅健洋感不適，尾隨十數人進入科學館，與Crystal失散。

防暴警員隨後進入科學館，要求各人舉高雙手，面向牆壁跪下，並以索帶綑上各人雙手，其時有警員將防毒面罩套進羅的頸項，致其眼鏡飛脫，他提出防毒面罩不屬於他，惟遭以胡椒噴霧「一嘢噴落我塊臉上面」；被帶到館外等待時，再遭警員扯開嘴巴將胡椒噴霧噴進口腔，令他倍感疼痛。他到紅磡警署後，曾向警員稱該防毒面罩不屬於他，惟不獲理會。案件押後8月13日結案陳辭，其間各被告續准保釋。

【案件編號：DCCC 191/21等】

（反修例風暴）