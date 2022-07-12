掟磚誤殺案 官提陪審勿感情用事 須只看證據 考慮被告是否伙同犯罪致死者危險

不感控方「黑衣人」「市民」描述偏見

首被告為劉子龍（現年19歲），次被告為陳彥廷（現年18歲）。法官杜麗冰甫開庭表示，陪審團只需客觀審視證據，不應感情用事，因為同情死者、傷者或被告而裁決，「不應被偏見蒙蔽雙眼」。辯方早前批評控方以「黑衣人」和「市民」形容當日丟磚的兩個陣營，杜官昨稱不覺得控方有偏見，上述說法只是簡單描述兩個不同的群體。

針對誤殺罪，杜官稱控方在本案引用「伙同犯罪」原則，只要兩個人協議共同行事、具共同目的，就構成伙同犯罪。杜官解釋，被告事前未必要有正式協議，可包括點頭示意；即使角色不同，被告都要承擔相同刑責。本案而言，控方指控被告伙同黑衣人行動，杜官認為陪審團要考慮被告有否參與其中，即伙同其他人從事不法行為，而任何合理的人都知道該行為會令死者遇險，從而死亡。

意圖傷人罪須判斷是否真信自衛必要

至於有意圖而傷人罪，杜官稱控罪重點在於惡意和蓄意傷人，陪審團需考慮被告有否預料男子X嚴重受傷。對於辯方以「自衛」為抗辯理據，稱被告為保護友人而襲擊X，杜官表示，若陪審團認為被告真誠相信自衛的必要，並採用合乎比例的武力，應裁定傷人罪脫，相反則裁定罪成。

杜官提及，次被告在錄影會面承認持鋸傷人，但辯方爭議他驚恐症發作，由於雙方均傳召精神科醫生作供，陪審團可比對會面片段和證人供辭，判斷採納哪一方說法。

至於暴動罪，杜官表示被告警誡下承認身處現場，但僅僅在場不足以入罪，陪審團需考慮被告是否有意鼓勵他人使用暴力。

【案件編號：HCCC 322/20】

明報記者

（反修例風暴）