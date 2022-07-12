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曾稱護國安「公認」可限人權 刑事法下「以言入罪非稀奇」

【明報專訊】新任律政司長林定國去年中在私人執業期間，曾分享對國家安全的看法。他當時在教育局講座上說，「保障國家安全是公認限制人權自由的合法目標」，在《人權法》下，基於國家安全可對言論及集會自由施加合理限制。他介紹法律條文時又說，在現行刑事法下，「以言入罪亦非稀奇事」。

處理23條 林：定當依法保障權利

記者向律政司查詢如何處理《基本法》23條立法，林定國透過新聞秘書回覆：「特區政府定當依法保障居民的權利和自由，而律政司亦會繼續依法處理所有法律事宜。」

根據教育局上載的林定國講座簡報，他當時說，任何新的刑事法律，都是禁止一些之前容許的行為，必然是對人的自由施加新的限制，而這並非問題所在，不能單以此得出違反法治的結論。他說，應按法律公開、是否保障人權及司法獨立的原則判斷，並考慮國安法「紅線是否定得格外嚴苛、侵犯人權自由」，還押及審訊前後人權自由是否受保障。他當時又說，國安法只禁止4類罪行，定義清晰，而《公民權利和政治權利國際公約》容許對大部分的人權自由作出合理限制。

林定國說，國安法中煽動及教唆分裂國家罪、宣揚及煽動恐怖活動主義罪等控罪，「的確可能以言入罪」，但認為重點應放在言論的內容，而非表達方式。 他舉例，普通法下煽動他人犯罪，本身就是犯法。

公民抗命非辯護理由 「極其量求情」

另外，林定國前年11月在勵進教育中心講座，亦論及公民抗命概念。他說以公民抗命為名違法不是辯護理由，「極其量只是請求法庭減輕刑罰的求情理由」；公民抗命本質包含自願接受懲罰，「真正奉行公民抗命的人會坦然認罪，自願接受懲罰，不會逃避法律責任，例如棄保潛逃『着草』」。

相關字詞﹕港區國安法 煸動 公民抗命 以言入罪 國安法 林定國

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