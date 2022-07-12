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情婦勒索高層案 被告警誡稱「佢話包養一世」

【明報專訊】已婚連鎖餐飲集團高層涉遭旗下已婚分店女員工勒索50萬元的案件，昨在區域法院踏入第5天審訊。拘捕被告的偵緝女警供稱，被告在警誡下稱「佢話會包養我一世」，其後被告自願提供密碼以解鎖手機。辯方質疑，女警曾將已解鎖的手機帶離警署會見室，亦曾刪改被告WhatsApp對話紀錄，女警一概否認。

辯方指曾刪改WhatsApp紀錄 警員否認

被告黃莎莎（31歲）否認一項勒索罪，即於2021年9月10日至10月6日犯案，法庭早前頒下匿名令，禁止任何人報道事主X身分、其餐廳名字；X的定罪及相關案情。

偵緝女警張玉彩（音譯）供稱，與同袍2021年10月6日到黃金海岸酒店展開拘捕，接獲指示後得知男事主認出身穿黃色上衣的正是被告，遂上前宣布拘捕，被告在警誡下稱「佢（男事主）話會包養我一世……之後又話我係臭╳，唔通話畀我幾千萬，之後畀幾十萬我就算？」

張玉彩續稱，將被告帶上警車後，在車上檢取其手機，被告自願提供密碼解鎖。辯方盤問時質疑，女警在車上並無檢取被告手機，及至回到屯門警署後才檢取，張玉彩否認。辯方再指出，被告手機解鎖後，女警一度將手機帶離被告所在的會見室，亦曾刪改被告WhatsApp對話紀錄，張玉彩同樣否認。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1146/21】

相關字詞﹕區域法院 連鎖餐廳 勒索

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