古思堯企圖煽動案今裁 辯方質疑控罪違憲

辯方：冒犯但合乎言論自由

辯方陳辭稱，被告古思堯（75歲）的行為是點出政府或中央的施政錯誤及缺點，目的是呼籲修改。雖然有一定冒犯，但行為及言論合乎言論自由框架內。另控方無法證明被告慫恿市民行使不合法的途徑，被告於錄影會面亦稱有考慮警方執法，以免行使自由時帶來不便。

辯方續稱，《刑事罪行條例》第9及10條違憲，無法通過「相稱性測試」四部曲，認為法庭考慮時，須確保香港居民的人權自由得到保障。

控方：煽動推翻破壞憲制

控方回應時稱，控罪是指被告企圖作出或準備作出具煽動意圖的行為，毋須滿足控罪中每個細項，並要考慮整體證據，如被告製作的棺材寫有「打倒共產黨、結束一黨專政、香港國安法食屎都發達」等、他有計劃地去中聯辦並發新聞稿通知多間傳媒。控方認為，被告的行為是煽動他人推翻、破壞《國家憲法》及《基本法》共同構成的憲制基礎；激起香港居民企圖不循合法途徑，改變香港的法律地位。

【案件編號：WKCC 481/22】