藥後亡甲亢婦裁死於不幸 夫不滿 指私醫不熟藥應負最大責任

服甲亢藥抵抗力降 服類固醇後更差染惡菌

周官綜合庭上證供，事主吳美寶（終年48歲）因甲狀腺分泌指數偏高，2018年5月5日到楊永健醫生醫務所求醫，楊處方兩種甲亢藥物（其一為卡比馬唑），並囑事主如有不適要立即求醫，但未詳述副作用。事主6月10日發燒及喉痛，惟因楊放長假，故她翌日到梁鑫暉醫生醫務所求醫。梁得知事主服用甲亢藥，但他對此不熟悉，診斷為扁桃腺發炎並處方類固醇。事主17日再向梁求醫，惟約兩小時後開始咳血，由丈夫召車入院。事主驗出綠膿桿菌及患上肺炎，轉入深切治療部後仍未好轉，其後多重器官衰竭，19日離世。

周官提及，專家證人曾稱類固醇或壓抑免疫系統，減慢白血球功能，較易細菌感染。周官續稱，事主因服用甲亢藥，出現白血球過低，抵抗力下降；服用類固醇後抵抗力更差，至感染抗藥性高的綠膿桿菌時已無力抵抗，裁定死於不幸。

周官最終向楊永健建議，處方甲亢藥時應向病人詳細提及副作用徵狀，提醒病人如有不適，向其他醫生求醫時應展示藥袋，或講述學名。另建議梁鑫暉當得知病人服用其他醫生的藥物時應詢問學名；病人若出現上呼吸道感染、扁桃腺發炎等，處方類固醇藥物應特別謹慎。

事主丈夫王德明於裁決後稱，涉案兩名私家醫生應負最大責任，尤其梁稱不知甲亢藥副作用，情况嚴重，並說梁若曾提醒藥物副作用，或可避免妻子死亡。至於會否索償或向醫委會投訴等，王稱會再考慮。

開藥私醫未詳述副作用 林哲玄：須傳明確信息

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，甲亢藥是常用藥物，有經驗的醫生會了解該藥副作用，但出現白血球過低的嚴重副作用則屬罕見。林認為，每種藥物均有不同程度的副作用，故醫生須向病人傳達明確信息，如有不適要盡快求醫，醫生亦要留意病人病史，有任何問題應轉介急症室，保持警覺至為重要。

【案件編號：CCDI 681/18】

明報記者

（死因研訊）

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