大灣區GBA專題：疫累廣深入戶大跌 製造業盛佛山扒頭

【明報專訊】2020年廣州與深圳常住人口分別新增42.82萬和52.98萬，但好景不長，去年廣州常住人口僅增7.03萬，深圳僅4.78萬。廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，移入廣州的勞動力大部分從事餐飲、旅遊、商貿等服務業，疫情不僅限制人口流動，且衝擊服務業，「廣州、深圳都是人員聚集比較快速、規模比較大的地區，疫情是造成常住人口增量短期內大幅減少的重要原因。但全國流動人口總量在快速減少，同時還出現高齡化現象，這個發展大趨勢也影響了來廣州的流動人口總量」。
移入廣州者多服務業 疫下衝擊大
《中國城市人才吸引力排名：2022》顯示，流出廣州的人才主要去向為深圳、佛山；流出深圳者主要往廣州、東莞。2021年，佛山及東莞新增常住人口9.38萬和5.32萬，較2020年的8.74萬和2.86萬高，是大灣區中僅有兩個常住人口增量高於2020年的城市（見圖）。佛山原本在「十四五」規劃中提到2025年全市常住人口規模達950萬，但早在2020年已突破這一數字，如今離千萬級人口大市已不遠；東莞目標則是在2025年達1140萬人。
佛山950萬人口早5年達標
董玉整表示，「佛山和東莞需要大量高端製造業人才，因此對人才的吸納能力相對較強。」廣東省體制改革研究會執行會長彭澎則認為，由於廣佛同城化、深莞緊密度加強，各地之間「一小時生活圈」陸續建成，也令佛山和東莞吸引力提升，承載了廣深部分人口。