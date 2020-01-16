大灣區GBA專題：疫累廣深入戶大跌 製造業盛佛山扒頭

移入廣州者多服務業 疫下衝擊大

《中國城市人才吸引力排名：2022》顯示，流出廣州的人才主要去向為深圳、佛山；流出深圳者主要往廣州、東莞。2021年，佛山及東莞新增常住人口9.38萬和5.32萬，較2020年的8.74萬和2.86萬高，是大灣區中僅有兩個常住人口增量高於2020年的城市（見圖）。佛山原本在「十四五」規劃中提到2025年全市常住人口規模達950萬，但早在2020年已突破這一數字，如今離千萬級人口大市已不遠；東莞目標則是在2025年達1140萬人。

佛山950萬人口早5年達標

董玉整表示，「佛山和東莞需要大量高端製造業人才，因此對人才的吸納能力相對較強。」廣東省體制改革研究會執行會長彭澎則認為，由於廣佛同城化、深莞緊密度加強，各地之間「一小時生活圈」陸續建成，也令佛山和東莞吸引力提升，承載了廣深部分人口。