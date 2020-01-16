大灣區GBA專題：人口增長陡降 穗擬放寬郊區入戶 專家：人才流動成常態 勢降門檻互認年限

「戶口」是內地人口管理制度，普通人一生中遷移戶口的次數不多，除了事涉子女教育、醫療、養老等福利外，更關係到地方財政收支。雖然不少大城市對非本地人士提供均等化公共服務，但流動人口能「流入」也能「流出」，故地方政府千方百計爭取人才成為「常住人口」，加入本地戶籍，帶同子女、父母，成為建設和消費的穩定力量。

目標年增50萬 去年7萬遜佛山

廣州市早前發布《廣州市人口發展及社會領域公共服務體系建設「十四五」規劃》（以下簡稱《規劃》），預計到2025年廣州常住人口達2100萬。按2021年末統計，廣州常住人口1881萬，意味平均每年要增加超過50萬人，但去年增長僅7萬，吸引力甚至不如佛山（見另稿），差距如此大，令2025年人口達標成為廣州市政府的一大考驗。

吸引人才方面，《規劃》提到，要吸引青年人才到廣州發展，所以強調就業政策，除扶持創業、鼓勵職業技術培訓外，還提到完善報酬制度，甚至鼓勵所謂「副業創新」的兼職，包括鼓勵科研人員兼職辦企業等，同時積極推進資本市場健康發展，增加居民從股市、租賃房屋、理財、技術轉讓等獲取收入。《規劃》亦十分關注「一老一少」，在教育、醫療、養老、住房、文化、體育、傷殘及退伍軍人保障方面均有相應措施，構建「生育友好」和「老年友好」的社會環境，最終實現「幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶」。

研彈性方案吸年輕工匠到郊區

同時，《規劃》 稱要研究在不同區域實施差別化入戶政策，利用彈性方式引導「年輕、高素質的工匠型人才」到郊區工作生活，從而入戶廣州。《規劃》稱，到2025年廣州「老四區」（越秀、荔灣、海珠、天河）常住人口約675萬，外圍7區（白雲、黃埔、番禺、花都、南沙、增城、從化）約1425萬人。其實廣州於2020年底已有意推行差別化入戶，草案建議在外圍7區只需專科學歷、28歲以下、本市繳交社保滿1年便可落戶，被稱為「史上最鬆」落戶政策，但該草案至今未獲通過。

蘇州長沙成都重慶推年限互認

「差別化入戶」並非廣州首創，各地定義亦不相同。佛山是優先解決「來佛時間長、就業能力強、能夠適應產業轉型升級和市場競爭環境」的外來人口落戶，並提出與珠三角其他城市實行戶籍准入年限累計互認。准入年限是戶籍門檻之一，例如想成為香港永久居民要先住滿7年；「年限互認」則指流動人口在A地居住的年期，獲B地承認後繼續累計，例如江蘇省規定落戶南京至少要在當地繳交社保滿兩年，但蘇州出招「搶人」，在南京交了一年後，到蘇州再交一年就可落戶。內地城市間如長沙、株洲、湘潭、成都和重慶都有不同方面的年限互認政策。

廣東省社會科學院改革開放與現代化研究所所長鄧智平表示，城市群內開放戶籍准入互認是未來政策的重要方向，例如可推行珠三角統一的居住證，「人應該是自由流動的，政策可以允許他們在不同地方流動的經歷可以累積起來」。他又說，珠三角城市應在人口政策上彼此協作，形成更強大的人才吸引力，同時可避免互搶人才的惡性競爭。