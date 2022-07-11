工聯促放寬再培訓資格 准副學士以上報讀

【明報專訊】第五波疫情下，香港最新失業率為5.1%。工聯會昨稱，社會正面臨「有人無工做，有工無人做」的就業錯配問題，故促請政府改善現時再培訓課程，協助中小企培訓及聘請人才，提高職業穩定性。工聯會建議提升課程津貼至每日384元，並放寬報讀資格至副學士以上。
指近兩成副學士以上酌情入讀
反映高學歷者再培訓需求
工聯會引述政府公布數字稱，2020年至2021年約有9.9萬人次入讀恆常再培訓課程，當中近兩成副學士或以上學歷者獲酌情報讀，可見失業及轉業問題下高學歷者對再培訓課程的需求。工聯會職訓就業委副主任、立法會議員梁子穎建議放寬報讀資格至副學士以上學歷，幫助年輕人學習新技能，提高競爭力。
部分參加者曾因未能配合上課時間，而未能完成整個培訓課程。梁子穎認為政府應加強現有課程，增加更多「零存整付」計劃課程，令上課時間更彈性，鼓勵更多市民進修課程。所謂零存整付，即學員完成指定半日或晚間制課程後，可申領與相應全日制課程相等資歷的證書。
促合併處理中小企開課程需求
工聯會副會長、職訓就業委主任陳鄧源望新政府能根據各行業對不同人才的需求，開辦更多新培訓課程。梁子穎稱，部分中小企聘請人數不足以開設有關課程，建議政府考慮合併處理有相同人才需求的中小企。工聯會望新政府能制訂具前瞻性的人才培訓政策，配合未來社會狀况，如針對機場三跑工程提供培訓課程，為香港「儲才」。