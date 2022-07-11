玻璃樽徵費最快明年實施 料無按樽費

2020年回收率20％

新一屆政府上場，預計醞釀多年的玻璃樽徵費計劃，將較垃圾徵費更早實施。玻璃樽徵費條例草案早於2016年通過，訂下規管框架，由政府向飲料供應商徵費並委託營辦商收集及處理玻璃樽，政府曾表示無意引入回贈安排。環保署早前向立法會提交文件，擬議收費水平每公升約1元，目標今年內向立法會提交《受規管物品條例》，最快明年首季落實計劃。政府早於2018年已聘請承辦商提供收集及處理玻璃樽服務，2020年的回收率約20%。

回收四電一腦營運費 每噸7700元

由政府營運的生產者責任計劃一向被指成本高，以四電一腦徵費計劃為例，由政府向供應商徵收每件15至165元再造費；政府另斥資興建處理設施，並聘請營辦商營運，包括回收及循環再造，政府需向營辦商支付營運費。按立法會文件，2018/19至21/22年度，政府合共向營辦商支付約6.05億元，處理共約7.8萬公噸，平均每公噸處理成本7700多元。