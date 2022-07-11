膠樽回收再諮詢 政府主導變市場營運 按樽價起點每個1毫 環保署：政府角色監察運作

明報記者 馬耀森

環保署回覆本報查詢時稱，政府初步想法，是市場負責收集和處理廢膠樽，透過「計劃營運者」以商業形式直接向飲料供應商收取營運費，期望供應商、收集商、回收商更積極，提高效率及成本效益。政府角色是制定計劃法律框架，以及監察運作。環保署稱會盡快敲定計劃運作模式、細節和規管框架，草擬法律條文，盡早啟動立法程序。

目標回收率40％ 2019年不足1％

環保署資料顯示，2019年香港棄置15.5億個飲料膠樽，人均每年約200個，但回收率不足1%；政府去年5月完成塑膠飲料容器生產者責任計劃公眾諮詢，收集逾4600份意見書，但尚未公布結果。該諮詢文件建議由政府向本地飲料供應商徵費，並委託承辦商收集膠樽、提供回贈及再造。

政府建議生產商外判營運

政府最近就市場營運模式再諮詢業界，建議由生產商自行聘請承辦商，並支付承辦商費用以營運計劃，包括向消費者提供回贈，及設回樽點等（見圖)。有業界表示，消費者日後購買飲品時支付的「隱藏」費用，或較政府主導模式為低。

香港太古可口可樂稱，公司向政府提交的回應中表示，希望各持份者均能公平承擔責任，以及設計出具成本效益及能妥善處理膠樽的回收系統，飲品業界正尋求機會，與環保署共同探討最佳回收方案。屈臣氏集團稱，只要策劃及執行建基於公平、透明、並有效提升香港整體環保利益，均樂意支持。維他奶國際集團表示，正與業界了解對計劃的看法，並會透過香港飲品製造商會向當局反映意見。

環團：按樽價應1元起

綠色和平項目主任譚穎琳表示，根據環團去年民調，回贈或按樽金額愈大，公眾對計劃支持度愈高，如按樽金額1元，支持度達71%，認為法定最低退款額應以1元為起步點，才有力推動回收。她又表示，容許生產商聘請營辦者執行，恐責任亦會外判，認為政府應就回收率訂立相對較高的罰則，以責成生產商提高回收量。

綠惜地球總幹事劉祉鋒相信，由業界主導計劃會更有彈性，「每個膠樽回贈以0.1元為起點，若推行一段時間達不到政府設定的回收率，預料業界會調升回贈金額，增加誘因，令市民交回膠樽」；但亦認為要配合罰則，令供應商更着緊，否則回收目標將形同虛設。