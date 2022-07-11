九龍城重建過渡期 市建研覓地供原區經營

韋志成於網誌稱，九龍城衙前圍道/賈炳達道項目的團隊已聯絡及登記項目範圍內約九成的居民及商戶，發現項目內約有140間商舖，包括集中在街市一帶經營的鮮貨和乾貨店；另約一成為潮泰飲食特色店舖，分散在區內不同位置。

一些潮泰特色食肆和商戶希望能原區經營，韋稱明白這些食肆搬遷在尋找舖位、裝修、牌照申請等，較一般商戶所耗時間及資源較多，故局方除研究在衙前圍道/賈炳達道項目提供讓特色食肆和商戶回遷計劃外，亦考慮於區內的沙浦道項目提前為商戶提供商舖選擇。

研沙浦道商場提早至2029啟用

供潮泰食肆進駐

他指出，政府今年5月已刊憲收回沙浦道項目土地，他已要求團隊檢視項目的地盤平整、招標、施工等工序，加快建造項目的商業部分，讓商場基座可提早於2029年啟用，滿足潮泰特色商戶原區經營的願望；至於整個重建項目規劃層面，將增加更多行人空間作「門戶廣場」，作為對接新啟德發展區的重要連接點，日後發揮協同效應，增加人流、帶動小區經濟，更可讓遷到該區的潮泰特色商戶凝聚一起，配合地方營造措施，舉辦具文化特色的節慶活動。