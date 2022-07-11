何永賢訪基層戶赴居民會議 稱房屋問題「民生痛點」

徬徨過渡房屋戶籲延租期

劏房戶批公屋計分制荒謬

多名基層住戶在居民會議上表達訴求，過渡性房屋住戶Helen對居所被收回發展其他用途感到徬徨，她不想「走回頭路」再次租住劏房，期望政府允許延長過渡性房屋租期，直至「上到公屋」。現居劏房、已輪候公屋15年的鄭先生表示，自己是單身人士，如按現時公屋計分制度，自己需再等15年才獲安排面見房屋署主任，批評現時公屋計分方式荒謬。

何永賢回應稱，部分過渡性房屋因租約問題，未能允許居民長住，政府或研究延長市民居住期限，如尋找一些期限較長的土地。她重申當局會「加大力度」找多些土地，並加快興建公營房屋，包括引進屋邨建設的新技術，冀將建屋流程縮短幾個月。

她又說，政府團隊將於100日內提交報告，交代中短期房屋措施的具體內容，屆時將歡迎市民及團體表達意見。

社協倡訂起始租金、加强租管

何：差估署已增人手監管

香港社區組織協會在會上建議政府善用市區土地作住宅用途，包括市區重建、發展棕地以興建臨時房屋。協會調查亦發現，多區劏房租金高於差餉物業估價署的租值，甚至有單位的按年租金收入為其差餉總值的9倍，建議政府訂立起始租金及加强租務管制，以免有業主簽訂租約時隨意抬價，保障基層住戶權益。何永賢稱，差估署已安排更多人手，加強監管租金問題。