被問空置稅 陳茂波：不排除「做應做的事」

認樓價「一般人不能負擔」

陳茂波昨在網誌表示，分別由他和財政司副司長黃偉綸帶領的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」本周將分別召開首次會議。陳茂波在商台節目《政好星期天》稱，香港目前樓價是「一般人不能負擔」，要解決當前住屋困局，需同時增加資助出售房屋和確保出租房屋供應，今屆政府官員「都很有心」，目標清晰一致，在無政治鬥爭的環境下「是時候開工」。

提及習近平「破利益固化藩籬」

他說正全速推動土地供應和房屋發展，協助有能力人士「上車」，未來土地供應一定要源源不絕，以便政府在市場轉變時從儲備中調配土地。他稱「北部都會區」有望在短中期有成果，「明日大嶼」可行性研究料今年底完成，會一併檢視財政安排，並研究如何同步填海和規劃，而部分土地暫無指定用途，讓日後社會商議。

上屆政府任內擱置一手樓空置稅，對於新政府會否重推，陳茂波稱，至5月份一手樓交投回升至近1500伙，政府不希望單位空置，不排除在有需要時「做應該要做的事」。對於國家主席習近平指要「破除利益固化藩籬」，陳稱政府要有決心和勇氣面對，以及有智慧和技術拆解，找出問題癥結。

將刪「不必要發展程序」

定期公布未來10年「熟地」預測

陳茂波稱，統籌組將刪減不必要的發展程序，提升工作效率和供應量，並定期公布未來10年「熟地」供應預測，提高透明度方便監察，並檢視公私營房屋、住宅用地、商業用地和社福設施用地等供應，確保交通基建先行，舉例說若有大量集體運輸交通工具配合，地積比可由2.5至3倍，增至5至6倍。

他在網誌中形容，他主持的統籌組會全面監督土地發展項目各個環節，確保政府高層適時介入過程中出現的問題，為發展掃除障礙。

發展局長甯漢豪昨在網誌解釋土地的「提速、提量、提質、提效」理念，「提速」是精簡程序，加快造地；「提量」是多管齊下物色土地；「提質」是推動重建舊樓和樓宇維修，及在維港兩岸提供優質休憩用地；「提效」是以創新方法覓地建屋，例如「組裝合成」建築法。