新婚男踢波猝逝 妻「失意義」翌日自縊

夫34歲略胖 疑有心臟問題

夫婦二人約10名男女親友昨午5時許帶同漢堡包、燒肉及香燭冥鏹等物品，於運頭角遊樂場的五人足球場拜祭，眾人神情哀傷，部分悲痛落淚，需由其他親友安慰及攙扶，逗留約10分鐘後離去。據悉，陳常與友人於該球場踢足球，他身形較肥胖，當時疑因心臟問題突然暈倒。

親友登門發現妻上吊 檢遺書

據了解，兩名事主相識約一年，約於3個月前結婚，妻子為內地人，持雙程證來港與丈夫居於昌運中心。消息稱，陳暈倒後，其妻及眾親友趕往醫院了解情况，妻子其後由陳的胞兄及大嫂陪同返回富昌閣寓所。陳的胞兄昨早再登門探望時，發現寓所大門沒上鎖，其後發現她在洗手間內以尼龍繩於浴缸上的鐵通吊頸，遂報警求助。

妻子由接報到場救護員證實不治。警方其後在單位檢獲遺書，案件列作有人上吊，其死因待剖驗確定。據悉，遺書內容曾提及丈夫心臟病突然離世，因而失去生存意義。

社工：事主剛來港 失依靠料更徬徨

資深社工陳琬琛對事件表示惋惜，並指相信剛來港女事主暫只能依靠丈夫及男家親友，其情况更見徬徨；建議市民倘有情緒困擾，可先與親友傾訴，即使聆聽者並非專業輔導人士，同樣可紓緩部分心理壓力。他指出，現時服務新來港人士的社福機構，或以協助就業及融入社會為主，但相信他們若就家庭問題求助，個案亦會獲轉介至專業家庭社工或機構跟進；又稱留意到近年自殺個案有上升趨勢，建議政府多宣傳有關社工輔導服務，讓市民可適時尋求專業協助。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

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