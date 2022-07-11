港連續6天逾2000宗 海關關長一月兩檢疫

除昨日新增2992宗個案，再多46宗疑帶Omicron BA.2.12.1本地個案，當中34宗源頭不明，同時多9宗疑帶Omicron BA.4或BA.5本地個案，3宗屬源頭不明。醫管局公布多兩名患者死亡，分別為同樣居於院舍的70歲男及85歲女，前者患腎癌，後者患血壓高、膽固醇及糖尿病。其中一人已打三針疫苗，另一人無打針。

3病房現個案 田家炳護養院全院檢測

博愛醫院田家炳護養院繼一個病房早前兩名病人及4名員工確診，再有兩個病房共3名員工確診。醫管局總行政經理關慧敏稱正調查個案有否關連，會為該院所有病人及員工檢測。

院舍方面，昨日多一間殘疾院舍爆疫，筲箕灣匡智愛東宿舍3名院友及1名員工確診，18名院友須檢疫。大埔匡智松嶺第三校一名學生確診，其家人早前確診，所屬班別須停課一周。

近期單日個案維持約3000宗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君曾說未來一至兩周後可能倍升。張竹君昨稱，預測是根據以往數周趨勢，除非市民留意社交距離措施及減少外出，個案就可能不會上升如此快。勞福局長孫玉菡昨表示，供確診院友的石硤尾公園體育館及小西灣體育館暫託中心已投入運作，提供340個牀位，亞博館檢疫中心另提供960個檢疫牀位。他說，截至上周四暫托中心及檢疫中心使用率分別9%和30%，當亞博館使用率達七成，啟德郵輪碼頭檢疫中心會即時啟動並提供約780個牀位。

另外，海關昨日公布關長何珮珊因一名同事初步確診而被列為密切接觸者並正檢疫，何昨日快測呈陰性。這是何一個月內第二度檢疫，上月中她因丈夫、政制及內地事務局長曾國衞確診而檢疫。

（新冠疫情）