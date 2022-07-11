憂「靜態」無了期 澳門工作港人回港 超市有貨品加價 穿保護衣人員駐門外

澳門昨日公布新增93宗陽性個案，今波累計1467宗。「相對靜態管理」今日起實施，澳門市民如非必要不能外出，部分在澳門的港人昨日回港。於港澳從事地產代理的潘先生昨日特意從澳門返港，他說：「基本上一切商業活動都停頓，留在澳門都是無意思，反正都只能線上工作，返香港都可以。」他稱之前幾輪全民檢測亦無法遏止疫情，認同當局採取更嚴厲措施，但憂慮有關措施期無了期延長。同樣由澳門返港的岑小姐表示，當地市面冷清，大部分店舖已關門，上星期傳出澳門即將「封城」時，身邊很多人立即改期提前回港。

居民籲政府早交代下一步

多名澳門居民向本報表示，昨日市面大致平靜，沒出現搶購物資，不過多間超市外有身穿全套保護衣的工作人員駐守。關先生表示，留意到超市貨品有加價，例如平日一梳香蕉約售20至30元，昨則標價50元。澳門居民張先生則憂慮稍後出現民生問題，例如銀行關門下，沒有提款卡的市民不能提款。對於澳門政府前日表示如果不能達到控疫效果，會考慮更嚴厲措施，他們均希望政府能盡早交代下一步措施。

限人流同時定期全民驗

前議員斥防疫措施矛盾

林宇滔表示，期望澳門政府完善「相對靜態管理」期間配套，包括針對中小微企提供援助。他指部分地區與檢測站距離遠，而除了上班、公務人員等指定人士，其他市民不准乘搭公共巴士，希望當局安排更多流動採樣車，方便市民檢測。他亦指出，當局現時硬性要求市民佩戴KN95/N95或以上級別口罩，惟級別較低的KN94防禦力相差不大，冀能彈性處理。

立法會前議員區錦新則批評，當局防疫措施矛盾，一方面想減少人員流動，另一方面繼續要求全澳市民每兩日外出做核酸核測，感染風險仍存。他期望澳門政府清楚交代一周後會否繼續限制市民外出，做好部署，否則持續「半封城」甚至採取更嚴厲措施將引起更多不滿。

明報記者

（新冠疫情）