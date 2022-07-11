深「健康驛站」改抽籤 港料本周推離境檢測預約

抽籤名額每日彈性調整 昨2098

健康驛站昨晚有2098人獲分配名額，中籤者編號、證件號碼及抽籤編號，在隱去部分數字及名稱部分字眼後詳列網站。據網頁指引列明，驛站名額按當日入境旅客需求及可供應檢疫房間數量，每日由系統彈性調整；抽籤過程由具公證資格第三方機構監督。

工聯會議員黃國讚揚深圳當局反應迅速，認為新措施有助打擊黃牛，比以往先到先得更為公平，但長遠認為內地政府仍需增加檢疫房間供應，滿足需求；民建聯議員梁熙亦認為，新做法更為公平、公開、公正。

深圳灣口岸昨早繼續有大批人輪候入境內地，人潮至下午陸續消散。翻查入境處數字，近日由香港經深圳灣口岸出境人數較月初首幾天增加，本月8及9日分別有1857及1792人，較本月首7天每日約1200至1500人為多。

醫衛局：「驛站」中籤後約檢測時段 日後未預約者不得過關

盧寵茂昨午在深圳灣口岸視察後見記者，稱由於香港往深圳相關名額增加，令口岸出現「樽頸位」，已要求檢測承辦商繼續提升快速核酸檢測能力，疏導人流。對未能成功申請健康驛站通關名額的旅客，盧表示，政府會繼續努力，在不影響防疫下，盡量幫助更多市民更方便通關到深圳。有在場記者問及，日後本港會否採用內地健康碼「紅黃綠碼」模式等，盧未回答任何提問後離開。

醫衛局發言人表示，為疏導口岸人流，政府正籌備網上預約系統，日後將要求旅客在取得深圳健康驛站名額後，再經網上預約當天於口岸的核酸檢測時段，未預約者將不得進入口岸接受檢測及過關；有關系統預計本周內推出。

（新冠疫情）