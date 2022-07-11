IT界：要知誰人高風險 安心出行必傳個人資料

黃浩華表示，當局去年底公布安心出行的保安風險評估及審計報告時，業界曾質疑安心出行保安不足，質疑若二維碼版本的安心出行都不能保證資訊保安時，將難以說服市民個人資料可得到保障。

方保僑：安心+疫苗通已是實名制

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，安心出行配合疫苗通使用已是實名制，他說電子針卡上已有市民電話，當局若要追蹤已可辦到，市民到食肆等高危地方會被掃針卡，認為措施足以抗疫。

方保僑認為，安心出行實名制是重複疫苗通的功能，又認為如要用內地方式的「健康碼」是完全不同的系統，但技術上而言要做亦會做到。他說，安心出行及疫苗通，是上屆政府為適合本港使用設計的一套系統，認為現屆政府要考慮內地與澳門的健康碼系統是否適合香港市民。

（新冠疫情）