IT界：要知誰人高風險 安心出行必傳個人資料

【明報專訊】醫務衛生局長盧寵茂昨透露正考慮「安心出行」須實名登記，又稱內地「健康碼」是其中一個考慮方向。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，若當局推安心出行實名制，將收集完整個人姓名、身分證號碼，或會要求個人電話，甚至住址。黃浩華稱，現時「安心」的所有個人資料只儲存在二維碼中，除非確診，否則毋須傳輸行蹤紀錄，惟盧寵茂昨稱盼令部分高風險市民不可進入一些處所，黃認為若要令當局知悉哪些市民屬高風險，將無可避免要經「安心」傳輸市民個人資料。
黃浩華表示，當局去年底公布安心出行的保安風險評估及審計報告時，業界曾質疑安心出行保安不足，質疑若二維碼版本的安心出行都不能保證資訊保安時，將難以說服市民個人資料可得到保障。
方保僑：安心+疫苗通已是實名制
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，安心出行配合疫苗通使用已是實名制，他說電子針卡上已有市民電話，當局若要追蹤已可辦到，市民到食肆等高危地方會被掃針卡，認為措施足以抗疫。
方保僑認為，安心出行實名制是重複疫苗通的功能，又認為如要用內地方式的「健康碼」是完全不同的系統，但技術上而言要做亦會做到。他說，安心出行及疫苗通，是上屆政府為適合本港使用設計的一套系統，認為現屆政府要考慮內地與澳門的健康碼系統是否適合香港市民。