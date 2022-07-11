盧寵茂：研安心出行實名、仿內地健康碼 稱目標禁高風險者入場所 學者指澳康碼未阻爆疫

去屆推出時承諾安心不會實名 2月創科局稱疫苗通已可實名追蹤

去年12月起，市民進出所有表列處所必須使用安心出行，而疫苗通今年2月起全面實施。去屆政府曾「斬釘截鐵」表明，疫苗通足以達到實名追蹤目標，不會在安心出行實施實名制。不過，新任醫務衛生局長盧寵茂昨日說法，跟政府推行安心出行時的承諾不同。

盧寵茂出席無綫節目《講清講楚》時稱，上星期已與創新科技及工業局商討如何改善安心出行程式，他說現時曾到高風險地區者可到處去並不公平，當局起碼要識別出高風險者。被問安心出行會否有追蹤功能，他回應稱追蹤非首要做到，反稱「首要做到實名登記」。被問到會否憂慮市民反彈，他稱自由有「定線」，指確診者、感染者其實不應外出社區，危害大眾，「如果我們讓這些已確診的人有自由，任他們周圍去，我們這些沒確診的人就會自由受到限制」。

指現屆政府不願增加社交距離措施

盧說，現屆政府不願增加社交距離措施，認為不讓市民外出用膳及居家令等措施不夠精準，稱找不到確診者但隔離沒確診者，對沒確診者不公。他未正面回應何時會有實施時間表。

本報分別向醫務衛生局、創新科技及工業局查詢安心出行技術更新具體涉及範疇、實名登記具體執行、政府如何平衡實名制需要及私隱顧慮等，醫衛局表示沒有補充，創科局至截稿前未有回覆。

今年2月，時任創新及科技局長薛永恒表示疫苗通足以達到實名追蹤目標，不會在安心出行實施實名制。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君被問到當局現時會以疫苗通追蹤個案，有否必要再推安心實名制，張稱疫苗通留有電話等資料，但有時未必能聯絡上，指市民不接電話或未有更詳細資料提供時，追蹤會遇困難。她續稱，確診者上載「安心」紀錄時，可得知食肆會否有多人確診、爆發，但不可隨時知悉一個地方有何人及幾多人到過，追蹤時會有時間局限。

內地省市及澳門均採用實名制「健康碼」，如市民被界定為高風險，行動會受限制（見另稿）。港大醫學院生物化學系教授金冬雁表示，香港與內地情况不同，照搬內地一套未必實際，又稱澳門實施健康碼亦無阻疫情擴散，如今更半封城。金提醒，香港只要確保減低重症及死亡，就已達保障市民健康的目標。金舉例說，內地健康碼變色隨時影響居民外出，變相限制行動自由，社會要思考能否接受，及要思考策略之目的為何。

梁子超：健康碼須先解決追蹤滯後

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如香港仿效內地「紅黃綠碼」，首要解決目前流行病學追蹤、資料分析及介入工作滯後的問題，Omicron傳播高且潛伏期短，若追蹤工作滯後7日，「（病毒）就已經傳了幾代」。他認為，須令確診者行蹤資料盡快上載至中央數據處理器供當局分析，以便立即介入，包括通知哪些市民須強制檢測，並區分為「紅黃綠碼」才能發揮作用。

田北辰稱善用疫苗通可阻高風險者

立法會議員田北辰認為健康碼屬新概念，會令港人憂慮。他說，當局只盼高風險者不要走入社區，建議當局可善用疫苗通，令密切接觸者等高風險者的疫苗通自動失效7日，防止高風險者入食肆等處所。他認為當局無法完全阻止市民外出，「你要去管他上上落落、出出入入，其實是無得管的」。

醫療衛生界立法會議員林哲玄則認為，安心出行應加入追蹤功能。林稱新冠病毒2至5日便可傳播，當局最好在兩日內找到所有密切接觸者。他認為，只有有效的醫學追蹤才可截斷傳播鏈。

明報記者

（新冠疫情）

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