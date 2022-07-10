農夫斥翻泥重鋪浪費公帑 漁署：設通道時先移走

唐先生說，政府發展農業園時曾翻起表層適合耕種的泥土，露出底層不適合耕作的「紅泥」，令農地難以耕作，政府為補救在平整土地前收集表層可耕泥土，完成工程後再重新覆蓋，做法多此一舉，浪費公帑。他認為，政府只要移除荒地上的樹木和雜草，圍起邊界，改善水溝和道路，農地已適合耕作。

唐先生又說，蕉徑現有水泥公用通道，是數十年前鋪建，以運送作物和物資。

漁護署覆稱，為充分利用和保護原生泥土作耕種之用，署方要求土木工程拓展署承建商設置工地內臨時通道時，須先把適合栽種的表層泥土移走並儲存，而承建商已按署方要求和環團建議在移除通道後回填泥土，修復農地。

稱有「空降兵」種樹博賠償

唐先生又稱，在政府公布農業園計劃後有「空降兵」入場到蕉徑「耕作」，他們不是長久在蕉徑耕作的農夫，卻廣種樹木，博取賠償。

（城市保育）