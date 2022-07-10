環境局長謝展寰：從根源解決環境衛生問題

謝展寰表示，環境局未來重點工作涉及三大方面，包括從根源解決「老、大、難」的環境衛生問題、推行環保碳中和城市，強化香港生物多樣性，以及保障香港食物安全和穩定供應，促進漁農業的可持續發展。他說，環境局及食環署會負責主力提升香港整體環境衛生和市容。環境局將加強推動資源循環，包括在減廢回收方面，將廢物收集、回收、運送和處理一條龍結合管理，令整個廢物處理流程更暢順。

食物依賴進口 研港漁農業可持續發展

謝又提及污染問題，包括住宅裝修和店舖噪音、食肆產生的油煙味、大型冷氣系統、市區水泥廠所帶來的滋擾，以及非法污水渠接駁和海濱污水臭味等，將會制定措施和行動方案，包括檢視相關法例，以加強阻嚇。食物供應方面，他稱由於本港食物主要依賴外來供應，有需要探討是否需促進本地漁農業可持續發展。