運輸局長林世雄：發展大灣區海空貨物聯運

港深西部鐵路首階段研究年內完成

林世雄稱，香港國際機場目前正全速興建「海天中轉大樓」，為往來大灣區和香港機場之間的旅客提供直接轉機設施。貨運方面，局方將加強香港機場為大灣區國際貨運樞紐的功能、把握跨境電子商貿機遇及發展高增值貨運，鞏固領先地位，當中包括發展香港與大灣區其他城市之間的「海空貨物聯運」服務。

陸路運輸方面，林稱會推行更多智慧交通措施，港深政府亦正透過「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」跟進港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線等項目的推展，其中港深西部鐵路首階段研究預計今年內完成，之後便會展開次階段研究。

林又稱，目前已開展洪水橋站的環境影響評估工作，同時正推展六號幹線東段的「將軍澳-藍田隧道」，以及接駁其東面的將軍澳跨灣連接路的建造工程，以讓兩個項目今年同步開通。他透露，預計今年下半年整合《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步研究結果及展開諮詢，當中包括連接北部都會區的策略性鐵路和道路走線建議。