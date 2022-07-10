運輸局長林世雄：發展大灣區海空貨物聯運

【明報專訊】運輸及物流局長林世雄昨日發表網誌，稱將從航空、陸路交通和海運三方面，促進香港與內地進一步互聯互通及支持物流業發展。他表示，機場第三跑道系統將於2024年完成，當中最具標誌性的新跑道已興建，並於上周五開始接受航班升降；至於中跑道重新配置工程，連同其他項目，包括擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、新旅客捷運系統及行李處理系統等工程亦將展開，預計機場於2035年可處理1.2億人次的年客運量，年貨運量達到1000萬公噸。
港深西部鐵路首階段研究年內完成
林世雄稱，香港國際機場目前正全速興建「海天中轉大樓」，為往來大灣區和香港機場之間的旅客提供直接轉機設施。貨運方面，局方將加強香港機場為大灣區國際貨運樞紐的功能、把握跨境電子商貿機遇及發展高增值貨運，鞏固領先地位，當中包括發展香港與大灣區其他城市之間的「海空貨物聯運」服務。
陸路運輸方面，林稱會推行更多智慧交通措施，港深政府亦正透過「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」跟進港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線等項目的推展，其中港深西部鐵路首階段研究預計今年內完成，之後便會展開次階段研究。
林又稱，目前已開展洪水橋站的環境影響評估工作，同時正推展六號幹線東段的「將軍澳-藍田隧道」，以及接駁其東面的將軍澳跨灣連接路的建造工程，以讓兩個項目今年同步開通。他透露，預計今年下半年整合《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步研究結果及展開諮詢，當中包括連接北部都會區的策略性鐵路和道路走線建議。