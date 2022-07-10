賭檔有金漆招牌 警斥囂張 拘54人 揭天井逃走秘道

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說，破獲的賭檔營運約兩周，24小時運作，屬近年罕見的大規模賭檔，設有招牌，「可以話得係幾囂張」。涉事賭檔位處彌敦道731至733號3樓，需經3道門才能入內，包括一道鋼門，需由熟人介紹。單位內有接待處及多張賭枱，所用籌碼由賭檔自製，印有賭檔名號。經營者在天井位置搭設金屬梯，可直達後巷。警方行動其間有人試圖經金屬梯逃走，警員及早在後巷守候，成功截獲逃走者。

「果欄娛樂」招呼果欄工人

警方在行動中檢獲5張百家樂賭枱、14部電視機、一批賭具、一個寫有「果欄娛樂」的木雕金漆招牌、約43萬元賭款及面值約133萬元籌碼。行動中54人被捕，包括涉嫌「經營賭博場所」的姓鄧38歲男子，以及涉嫌「協助經營賭博場所」的3名男子，年齡介乎23至27歲。其餘50人涉「在賭博場所內賭博」，分別為22男28女，年齡介乎21至76歲。所有被捕人同時涉嫌違反「限聚令」，被發定額罰款通知書。