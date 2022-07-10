藝發局選舉 選委無限提名票

指明團體兩票

昔日藝發局民選委員選舉，來自10個藝術範疇的參選者，須獲所屬範疇內1%或5名選民提名，以較高者為準。藝發局昨舉辦簡介會提及「2+1」有效提名方案，即參選者須先在114個界別指明團體中取得兩個提名，以及在「體育、演藝、文化及出版界」16名選委中取得一個提名。

選委：不會提名反修例者

被問及局方會否提供客觀提名準則，主持簡介會的藝發局藝術評論顧問曲飛表示，局方保持開放態度，讓提名的人和團體自行思考提名準則，難以規範全部人的思考方式和做法，又相信各人提名時會考慮其價值觀、團體內政和藝術信念等因素，惟相信他們有足夠信念和經驗判斷。

有業界憂變「一言堂」

洪祖星稱提名原則取決於候選人「能否為業界辦事，及能否與業界合作」，會根據候選人過往表現，評估他能否為業界爭取資源，成為業界與政府溝通角色。被問及會否提名公開支持反修例事件的人，他說不會提名相關者，擔心其立場偏頗，「唔想揀佢入去搞政治」，又解釋「愛國者治港」方針明確，文化界別亦不例外。他說現時暫未收到有人要求他提名，又不擔心新制度會影響選舉安排。

有不願具名的戲劇工作者認為，即使昔日選舉要獲較多提名名額，惟獲取對象是業內的人，工作時互相了解彼此理念，獲取提名相對簡單容易。他擔心現時「2+1」方案限制有志者「入閘」機會，降低日後民選委員的代表性。局方昨稱換屆選舉將取消跨界別投票，他認為相關安排或令文藝界的交流空間變得狹窄，候選人毋須跨界別拉票，當選者的代表性亦會降低。他透露近日業界熱議新制度，正醞釀會否出選和投票，大部分選民對於「究竟是逆來順受或兵來將擋」仍未有定案。