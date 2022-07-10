主持警察學院結業操 勉勿負習期望 李：警隊已由城市治安變國安力量

引習稱「港不能亂也亂不起」 須防患未然

李家超昨出席警隊結業會操，駐港國安公署長鄭雁雄、保安局長鄧炳強及特首夫人林麗嬋亦有出席。李家超引述國家主席習近平提及「香港不能亂也亂不起」，必須防患未然，強調穩定是所有事情基礎，無穩定發展就無從說起，民心所向的真正價值亦無從發揮。他說2019年本港經歷前所未見艱難和衝擊，「黑暴」、「港獨」和外部勢力干擾本港事務，將市民多年建設的香港破壞得令人痛心，將無辜市民襲擊得令人害怕，嚴重危害國家和本港安全，警務工作同時面對極大挑戰和考驗。

結業操首採中式 「體現國家歸屬感」

警隊結業會操昨首次全面採用中式步操，口令由英文改為普通話，如「全體致敬」、「向左／右轉」及「起步走」等，而樂隊演奏曲目包括聶耳的《歌唱祖國》和羅大佑的《東方之珠》等。有別於英式步操，中式步操在雙手擺動時毋須伸直至肩膊；而腳部會向前踢得較高，並須整個腳掌用力着地，而非英式步操腳踭先觸地再邁步向前的做法。處方曾安排職員打磨操場的地板，將昔日英式步操留下的路線痕迹擦掉，避免影響警員表演中式步操。

是次有31名見習督察和83名警員結業，李家超形容心情興奮，憶述自己45年前在相同地方完成為期36周訓練，成為督察。他形容學員踏出學堂是開新篇的第一步，寄語新人遇到挑戰和困難時毋忘初心，「不為艱險而退縮，不為磨難而低頭」，謹記個人一言一行均直接影響警隊聲譽。同場出席的警務處長蕭澤頤認為，全面採用中式步操對警務人員意義重大，彰顯愛國愛港情懷和國民身分認同。

蕭澤頤：判罪青年多有悔意 應予機會

對於國家主席習近平早前來港對新政府提出「四個希望」，蕭澤頤對習提出「關心關愛香港年輕人」印象特別深刻，認為是非常重要。他稱「黑暴」期間很多年輕人被假新聞和假消息利用，參與非法行為和暴力事件，但他看到承擔法律責任年輕人中絕大部分有悔意，認為社會須給他們機會，當他們感到有希望，才能維持本港整體和諧穩定。他又稱警隊防止青少年罪案是責無旁貸，將與辦學團體加強合作。

學員稱中式易學難精 「多了自豪感」

本期最佳結業督察林浩賢，投考督察前曾加入輔警。他說全面採用中式步操的轉變大，不論口令或動作均有一定變化，形容中式步操「易學難精」，惟最大分別是「多了一種國民身分認同和自豪感」。以39歲高齡之姿投考的他，認為成為警員時間的長短不是考慮因素，最重要是獲得滿足感，期望資訊科技和會計的背景能加入網罪科阻止電騙等。獲頒最優秀警員的李均男稱，採用中式步操象徵「時代轉變」，始終香港是中國一部分，事情最後都會如此發展。一家四口均屬紀律部隊的他憶述，反修例事件期間同為警員的父親和胞姊返回家中都很累，「甚至有幾天都在外（執勤）未能回家」，希望自己能協助維持治安。