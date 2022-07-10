《明報》升學博覽 有學生冀負笈擴學術自由

修讀國際文憑大學預科課程（IBDP）的中四生陳同學，昨與家人到博覽會參觀，她說本港學業壓力大，亦有感近年學習內容多掣肘，正考慮日後赴英國或澳洲攻讀獸醫學。陳媽媽稱會與女兒研究各地學校質素、不同開支預算，才決定升學路線。

羅同學正等待DSE放榜，因未能負擔留學費用，擬本地升學。他說本地學校近年推行國安教育，感到「有少少洗腦」，又留意到老師授課時常欲言又止，不少同學因而到海外讀書。他說即使在港升學，仍會多看國際新聞，盡量透過不同方法吸收知識。

德國升學諮詢較去年升六成

德國升學顧問、匯德環球行政總裁葉彩鳳說，今年接獲德國升學諮詢較去年升六成，亦留意到港人對學德語接受程度提升。她分析移民潮下不少人看中在德國取學士學位後，最快工作兩年就可申請永久居留，有助在歐洲「神根地區」發展事業。部分向她查詢的家長反映，擔心本港高中課程壓力大，以及不適應通識教育科改革為公民與社會發展科。

英國升學顧問公司SI-UK董事柯澤霖說，赴英升學查詢較去年升三成，15至17歲學生查詢個案增加，即包括初中生，不少學生未完成本地中學課程就離港。