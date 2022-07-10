中小學生一年少2.5萬 流失擴大 小學校長料移民未見頂 教局：學額需求多因素影響

明報記者 鄧佾文

教育局每年發布《學生人數統計報告書》，臚列全港幼稚園及中小學學生人數等數據。本報假設學生每年在港就學升班，比較2021年小一至中六與2020年幼稚園K3至中五學生數目，推算出同一批學生減少25,376人（見表），換言之，這批流失學生或不再在港讀書。

連續兩年錄小學生淨流失 高中續重災

根據最新報告書，小學連續兩年錄得學生淨流失，數據反映去年流失10,749人，流失率由2020年1.6%，進一步擴大至去年2.99%。中學生人數跌幅則由2020年2.84%，擴至去年4.32%，流失14,627人。按級別看流失情况，高中級別仍是「重災區」，高小跌幅亦擴大。流失率最高的是7.01%的中六級，減少3465名學生；其次為中五（流失率6.88%），隨後為小六（5.53%）。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，不少學生學期中途舉家移民，料跌勢未見頂，相信隨各地疫情緩和，暑假或是移民高峰。他期望當局在學生人口下跌時落實全區小班教學等。

學者：勞動人口減 社會養老負擔惡化

直資學校議會主席陳狄安表示，得悉有直資學校今學年流失近200名學生，但他認為外國推出移民優惠已一段時間，覺得「好想走的人已走晒」，料學生流失數字將放緩。他又說，直資學校暑假為學生留位註冊，惟近年學生開學前已移民或到海外升學，故校方審視下學年預算時趨保守。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝稱，學生流失意味不少人舉家離港，部分是勞動人口，預視老人撫養比率持續惡化。他希望新一屆政府認真思考「離港的家庭對香港有何擔心」，有效回應問題，始能「止血」。

教局稱涉跨境生等因素 跌幅或超預期

教育局長蔡若蓮昨在社交網站發文稱，香港「背靠祖國、面向世界，正是機遇處處」，認為無論學生在本港、內地或其他地方升學，也希望他們畢業後都能把握香港發展機遇。

教育局回覆本報查詢稱，中小學學額需求受多項因素影響，除本港適齡學童人口，亦包括跨境學童數目、適齡新來港學童數目等。當局預計未來學齡人口持續下跌的情况是結構性，「跌幅可能比原先估計大」，認為必須及早訂定長遠措施應對學額過剩。