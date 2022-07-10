孔繁毅倡驗核酸8小時出結果 承辦商：好困難

孔繁毅昨早在商台《政經星期六》表示，精準核酸檢測有助「及早診斷、隔離和治療」染疫者，特別是高危人士。被問到本港應如何達到更「精準」的檢測目標時，孔建議增加檢測中心、將出檢測結果的時間縮短到4至8小時，以盡快將陽性者送往隔離，減低其接觸到他人的可能。

近日本港單日新增個案、住院人數呈升勢。孔繁毅補充，現時重症和死亡個案維持平穩，醫療系統未見有太大壓力，相信與近九成人已打兩針疫苗，以及基於推算，第五波已有大約400萬人感染，讓本港整體混合免疫力較高有關。他另亦認同港府暫毋須放寬社交距離措施。

承辦商：部分人提早開工 增驗量

港府認可核酸檢測承辦商之一香港分子病理檢驗中心主任黃利寶形容，要在8小時內出結果屬「好有困難」。他解釋，中心現時每日會在中午、晚上約8時分兩批收集其營運的社區檢測中心的樣本，若要在短時間出結果，估計每小時也要收集樣本送往化驗，「係咪真係可行都唔知道」。

港府多次強調，希望提高核酸檢測數量等，目標做到「多、準、快、易、平」。黃利寶指出，其中心上周一（4日）起，在陽性率較高的地區由3合1採樣檢測改為單管核酸檢測，減少出現陽性個案後查找樣本所需時間；中心另已調整化驗人員更表，實驗室每日可化驗約3萬個樣本隨時能提升到5萬至7萬。

林健鋒建議允居家檢疫 點對點工作

行會成員兼經民聯立法會議員林健鋒在港台《星期六問責》稱，按現時疫情趨勢，全面放寬檢疫沒可能，但有改善空間，建議容許市民居家檢疫4天、隨後3天「點對點」到工作地點，其間佩戴具追蹤功能的手環；現時檢疫酒店可安排送文件，但只能「有入無出」，他建議提供特別處理，容許文件消毒後送出酒店，方便檢疫者處理商務事宜。

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