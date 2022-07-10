港院舍病人出院須驗核酸 醫局研加強員工檢測

社署回覆稱，經與醫管局協調，昨起入住暫託中心的院友須取得核酸檢測陰性或Ct值至少30才會獲安排返回院舍；入住亞博館臨時檢疫中心的院友則維持現行衛生署的指示處理，以快測陰性為標準。

多間安老及殘疾院舍過去一個月出現零星個案或爆發群組，本報昨報道葵芳「耀耆頤養院暨日間中心」有染疫長者出院前按醫管局指引快測陰性，但送返院舍後快測「轉陽」和發燒，恐危及數十名未曾染疫的院友。

院舍稱助減傳染 梁子超倡驗兩次

醫管局昨公布收緊安老及殘疾院友出院準則，已接種最少兩劑新冠疫苗的院友如臨牀情况適合，除原本於發病起計第7日須快測外，出院前另須檢測核酸，呈陰性或Ct值不低於30方可送返院舍；而接種少於兩針的院友則須留醫至第14日再快測和核酸檢測。上述安排適用於醫院、社區隔離設施及暫託中心。醫管局總行政經理李立業解釋，核酸檢測靈敏度較高，冀新安排確保院友出院時不具傳染性，減低送返院舍後傳播風險。

耀耆頤養院暨日間中心尚有3名院友未出院，包括該名「轉陽」長者，院長高姑娘認為新準則有助減傳染風險，但院方為審慎起見，仍會安排出院長者入住獨立房間「過冷河」，並持續觀察一周和每日快測，如病情轉差會立即透過平台呈報。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，新準則較以往嚴謹，一般而言快測只可找出Ct值低於25的患者，而現要求院友Ct值至少30才出院，可確保病毒量更低，較以往相差逾30倍。但他憂慮，只要求一次核酸檢測仍有可能因採樣不佳而「假陰性」，建議檢測兩次避免走漏。

兩周6公院爆疫 佛教累計20中招

至於公立醫院感染群組，醫管局昨公布佛教醫院護養病房再多兩名男病人檢測陽性，目前情况穩定，該病房累計16名病人及4名員工染疫，局方相信感染情况已受控。博愛醫院田家炳護養院早前兩人染疫，院方遂安排同病房共60名病人及職員檢測，昨再公布多一名63歲女病人及3名員工呈陽性，該病房累計兩名病人及4名員工受感染。院方正調查個案關聯，檢驗42個環境樣本均呈陰性。

翻查資料，連同上述群組，過去兩周共錄6間公立醫院及一間護養院出現群組感染，其中大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院更涉兩間病房及膳食部。被問醫管局有否需要加強感染控制措施，李立業稱正研究加強員工核酸檢測，尤其是涉有體弱病人入住的病房。他補充，暫時出現個案的病房環境樣本均呈陰性，而染疫員工沒有交叉感染情况，亦沒員工列為密切接觸者。

（新冠疫情）