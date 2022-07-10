澳門停工商活動一周 禁非必要外出 超市現搶購 僱主可停支薪市民「無眼睇」

達不到控疫效果 考慮更嚴措施

根據澳門政府網，特首昨午頒布批示，本周一至下周一零時暫停所有從事工商業活動的公司和場所運作，但提供水、電等「基本公共服務」；酒店住宿、清潔衛生等「維持社會必要運作」；超級市場或餐廳等「維持居民生活所需」的場所或公司不受影響。

「相對靜止狀態」 稱非封城禁足

澳門政府表示，批示是要令社會處於「相對靜止狀態」，早日實現「動態清零」防疫目標，並非「封城」或全民禁足。

Omicron亞型變異株BA.5近日在全球多地蔓延，澳門爆疫亦涉同一病毒株。《正報》昨日報道，澳門衛生局長羅奕龍在公布停運一日前曾稱，澳門與上海流行的病毒株不同，就應對BA.5的方法，暫未有以動態清零為目標的地方可供參照，而社會全面停頓能更快減低新增個案，但將對獨居長者、有醫療需求者帶來其他問題。

封城傳言不時起 有稱早儲物資

任職銀行後台的25歲澳門人關先生表示，從好友及社交媒體得悉有市民到超市搶購糧食，由於當地上月中疫情爆發起不時有傳言稱會「封城」，他早已儲備凍肉、KN95口罩，物資能支撐兩三日。當地經科局昨推出「臨時性超市輪候情况查詢網頁」，每半小時更新主要超市的輪候時間。

禁處所未遏疫 議員稱民眾接受

澳門戲院、蒸氣浴室等場所約兩周前起須停業，食肆亦要禁堂食。林宇滔向本報表示，措施令當地近乎「半停滯」，惟賭場仍能繼續營業、疫情未見曙光，令市民相當不滿，禁足反令人感覺「停就一齊停」，形容民眾相當接受，現希望措施能盡快壓低個案。對於僱主在禁足期間毋須支薪，林認為疫情已令當地出現失業、結業潮，促政府向受影響者發放劃一津貼。

梁子超：顯遏疫不能單靠全民驗

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，BA.5潛伏期較短，澳門爆疫至今已橫跨多個潛伏周期，仍無法遏止疫情，顯示單靠全民檢測不能「跑得快過病毒」。他說，澳門現採取更嚴厲措施限制外出，有助減低人流，若未來數輪檢測後新個案呈下降趨勢，相信有機會達至社會面「清零」，建議如有必要可全民「一日三檢」，即每天一次核酸檢測和兩次快測。

澳門昨公布新增71宗陽性個案，今波累計1374宗。澳門新冠病毒感染應變協調中心副主席、社會文化司長歐陽瑜昨稱，現階段採取全澳相對靜止管理是合適時機，疫情襲澳第三周，綜觀各地抗疫經驗，疫情開始後的第22至28日，如不採取進一步措施可能出現井噴式傳播。

明報記者

（新冠疫情）

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