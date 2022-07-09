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2022年7月9日星期六
港聞二
目標病毒繁殖率小於1 盧寵茂：入境或可研7天居家隔離 「要接受某程度宗數 暫無法免檢通關」
難放寬社交措施 不希望禁堂食封城
申「關懷」名額返深等逾周 癌漢2000元「代搶」驛站無果
倘准居家檢疫 研手帶監察
快測陰性獲准出院 院友轉陽危及院舍
林青霞豪宅3級火 18傭人抱狗逃生 戶主不在家 消防首出動無人機灌救
2.5萬實呎 覽維港景 麻將房藏劇照亦藏畫
首5月不良營商舉報升4% 多涉連鎖集團結業
車頭電話擬限兩部 的士業歡迎 另研強制踩單車戴頭盔 料明年交立法建議
機場三跑啟用 暫續「雙跑」運作 中跑道關閉兩年重新配置
疑因排隊問題 三跑地盤工毆鬥7人被捕
大灣區航空7．23首飛 來往港泰
李慧琼：前廳交流取代短問短答 狄志遠：後者質詢特首 與前者兩回事
亞太餐飲拖百僱員158萬強積金 已討77萬積金局正追81萬 有股東稱不知結業
黎智英英律師收「國安部」威嚇電郵 警譴責有人冒警
社福界「習精神」座談 中聯辦：遵國安法即佔「愛國者治港」席位
港鐵10億推智慧營運維修 80路段實時偵測路軌
情婦勒索案 事主：現只憂密照流出
外賣鐵騎士轉彎撞欄拋出不治
民研：僅12%人每次回收或重用網購包裝
就奪命工業意外發文 政務司長指示增巡查
聯合國質疑港警持續違反用武原則 警方回應反修例期間行動：是反應積極並非濫用
歐議會譴責拘捕陳日君 特區斥誣衊香港法治 駐港公署指廢紙一張
擲磚誤殺案 辯方：死者在錯誤地點出現 指被告不知死者在場 如何參與伙同犯罪
陳榮泰控煽惑參與遊行：案發時未知是否不合法
龔如心遺產爭議 管理人指基金管理不善
搥胸、踩身、樽撞臉 童樂居多一人認罪 官指一日襲3童嚴重 辯方求情稱力度不大
姑丈性侵寄住侄女囚8年 官：辯稱事主親近「可恥」
涉15分鐘非禮5返校女生 男子被捕
扮星探狎女子 積犯：作案因疫下經濟壓力
尊子漫畫
【Emily】憶反修例時被朋友斷交 大學生輔警想當年：蛻變自信獨立
【Emily】首赴衛生委會 盧寵茂超時答唔晒
【Emily】舊拍檔推月餅禮盒撐林卓廷
【Emily】M+送第100萬個訪客1年會籍
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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目標病毒繁殖率小於1 盧寵茂：入境或可研7天居家隔離 「要接受某程度宗數 暫無法免檢通關」
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