港聞

港聞二

扮星探狎女子 積犯：作案因疫下經濟壓力

【明報專訊】地盤工人去年在港鐵站尾隨18歲女子回家，向對方訛稱為時裝公司經理，稱對方適合當模特兒，藉詞為她度身、測試身體敏感度，趁機非禮她的胸部和私處。被告昨日在區域法院承認一項非禮罪。暫委法官鍾偉強指出，被告過去有6次定罪紀錄，涉及17罪，9罪與本案類同，對被告重犯感到不解，下令被告還押至7月22日判刑，以待索取背景、精神及心理報告。

尾隨返住所 梯間做「測試」

被告鄔文豪（46歲）報稱地盤工人。辯方求情表示，被告為家庭經濟支柱，惟收入受疫情影響，因經濟壓力才會重犯，已獲妻子原諒。

根據案情，2021年4月22日下午近1時，X由港鐵深水埗站步行回家，被告尾隨至大廈10樓，在梯間截停X，向X訛稱自己為時裝公司經理，X適合擔任公司模特兒，又裝作聽電話，表示已找到模特兒。

被告帶X到5至6樓梯間，拿出紙筆，以軟尺為X量度胸、腰、臀等部位，並要求X換上短袖上衣及短褲，稱要做「敏感度測試」。被告先抓住X的左手及左肩、按壓其額頭，問及其疼痛程度，之後着X拉高上衣及解開胸圍，非禮她胸部。

被告接着要求X拉低短褲和內褲，並非禮她的私處。X在被非禮期間重複表示不要，要求離開，被告最終尾隨X至住所門口才離開。X將事件告知母親，最終報警。

閉路電視拍到被告由港鐵站尾隨X，並進入涉事大廈，被告於同月24日被捕。

【案件編號：DCCC 873/21】

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