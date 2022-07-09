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姑丈性侵寄住侄女囚8年 官：辯稱事主親近「可恥」

【明報專訊】五旬姑丈照顧侄女起居，被侄女視為「第二個父親」，惟他多次擁吻和企圖強姦侄女，侄女長大後不願參與家庭聚會，接受輔導時揭發事件。涉事姑丈早前承認一項企圖強姦罪和5項非禮罪，昨日在高院被判監8年。對於被告聲稱誤會和侄女是年輕人之間談戀愛（puppy love），法官直言難以理解。對於被告稱侄女主動親近他，法官又斥被告將過錯推諉侄女，應覺得可恥。

報稱中港司機的53歲被告L.Y.H.已婚，育有兩子，他承認2015至2017年干犯6罪，事主X當時就讀小二至小五，即約7至9歲。根據案情，父母離異的X由被告和其妻照顧，被告分別趁妻子洗澡，以及與X單獨過夜時性侵，曾說「我愛你」。

侄女患PTSD 曾萌死念

法官引述X的創傷報告指出，X患有創傷後遺症（PTSD），曾萌生自殺念頭。對於被告稱事發時是她主動親近，X感到憤怒；其父母亦因把女兒交給被告託管感內疚自責。

根據被告的心理報告，被告缺乏家庭溫暖，他將家人和情人之間的愛意混淆，認為和X是年輕人之間的戀愛關係；被告無戀童癖，重犯風險低。辯方求情時表示，被告深切反省及向X和家人道歉，望可補償過失，他獲妻兒寫求情信。

法官判刑時指出，企圖強姦罪不一定較強姦罪輕微，被告受託照顧X時性侵她，屬違反誠信。對於被告誤會和事主是年輕人之間談戀愛，法官稱難以理解，被告亦不能藉此發泄性慾。至於被告辯稱是X主動親近、和他舌吻，法官批評被告只是將過錯諉過於X。

沒用安全套 着侄女勿告知他人

法官認為，被告在案發時恃住當父親角色，趁X睡覺時侵犯她，沒使用安全套，他又着X不要告訴別人，嚴重傷害X和家人，非禮幾近構成企圖強姦，並就涉案的6罪分別以監禁6個月至7年為量刑起點，最終共判監8年。

【案件編號：HCCC17/22】

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