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搥胸、踩身、樽撞臉 童樂居多一人認罪 官指一日襲3童嚴重 辯方求情稱力度不大

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，累計34名職員被起訴「對所看管兒童或少年襲擊罪」，繼早前首名認罪被告判囚4個月，一名56歲幼兒工作員昨日在九龍城裁判法院承認3項控罪，為第二宗認罪案件。案情透露，被告曾用腳踩兒童下半身、在女童喝水時拍打其水樽致水樽撞臉，及用力打女童的胸口。裁判官稱，被告同日向3名兒童作出違法行為，認為程度頗嚴重，將本案押後至7月22日判刑，以待索取背景報告，其間還押。

控方庭上申請修訂及增加控罪，被告林美寶（案發時56歲）承認3項對所看管兒童或少年襲擊罪，涉及兩歲女童S、3歲女童AC及一名不知名兒童（見表）；另一項相同控罪存檔法庭。

兩女之母任職14年

獲幼園學生家長撰求情信

辯方求情時稱，被告為替工幼兒工作者，她育有兩名分別29及38歲的女兒，其中長女失聰；其母已85歲，並患上末期癌症。另外，被告曾在不同幼稚園任職，獲以往的學生及家長撰寫求情信，她於童樂居工作14年，因本案而失去工作。辯方續稱，被告感後悔歉疚，且她施襲力度不大，對涉案3名幼童未有造成嚴重傷害，相對早前認罪的被告曾扯男童頭髮及把其頭部撞向牆，本案案情較輕微。

辯稱腰痛牀身矮

用腳「調整」兒童睡姿

另外，被告曾用腳踩一名在躺在牀上的兒童。辯方表示，被告欲為該兒童調整姿勢，惟她患腰痛，且牀身較矮，遂用腳調整。署理主任裁判官黃雅茵一度質疑「如果係咁，點解認罪？」，指辯方以腰痛辯解，又同意控方案情所指「用力」等字眼。辯方解釋，被告同意其行為對涉案兒童造成不必要傷害，故決定認罪。

案情指出，去年12月香港保護兒童會接獲市民電郵，指「童樂居」有職員襲擊兒童，其後報警處理，警方檢視相關閉路電視片段，發現407宗虐待兒童事件。

去年12月10日約下午6時許，女童S及另外10名兒童坐在地墊上喝水，被告負責分發水樽，S推被告的左臂，被告隨即用力打女童S的胸口兩下，致她倒地。

同一時段，女童AC打開水樽，被告取去水樽撞向AC的臉上兩次，並濺濕她，AC躲避時失去平衡。被告用布抹去地上的水時，推女童AC的腿。AC再喝水時，被告拍打水樽並擊中其嘴部，被告又用手指着AC，AC隨即顫抖。

同日晚上約9時，約20多名兒童在房間牀上睡覺，被告為一名兒童蓋被，另一名不知名兒童的腳不斷郁動，被告用腳踩其下半身。被告今年1月21日被捕，警誡下承認曾推女童S，並知道女童AC或被水樽弄傷。

【案件編號：KCCC 238/22】

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