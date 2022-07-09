港聞

港聞二

陳榮泰控煽惑參與遊行：案發時未知是否不合法

【明報專訊】民陣召集人陳皓桓等7名民主派，早前承認煽惑和參與前年被禁的七一遊行判刑，餘下東區前區議員陳榮泰否認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。辯方昨在區域法院結案陳辭，強調案發時民陣尚就警方反對遊行等候上訴，未知最終七一遊行是否合法，籲法庭勿斷定被告當日有意煽惑他人參與未經批准集結。

辯方結案陳辭指出，無證據顯示被告陳榮泰（58歲）最終有出席七一遊行，他在2020年6月30日終審法院外記者會上，亦不曾呼籲任何人不論遊行獲批准與否，皆要堅持出席；當時他尚未知道上訴委員會會否批准翌日遊行，加上過往上訴委員會曾推翻警方反對「光復屯門」遊行的決定，從當天的角度，七一遊行可以是合法遊行。

辯方續稱，被告在案發前一晚獲邀出席翌日記者會，為民陣「撐場支持下」，他事前沒有準備發言，亦與記者會主持人即首被告陳皓桓不熟絡，大部分時間站在後方，最終僅發言50多秒；被告並非每一秒皆全神貫注，更不可能「聽到某一句唔啱就即刻拂袖而去」，故他的意圖與其他參與記者會並認罪的被告可能不盡相同。

官質疑被告悉同場者稱「堅持上街」

辯方：不可能聽到某句唔啱就拂袖而去

區院暫委法官鄭念慈同意，若被告無意呼籲他人即使遊行不獲批亦要參與，則可能無罪，但他質疑被告早前作供時承認，聽到記者會上談及區議員被捕風險、其他人稱會「堅持上街」等。辯方解釋，被告曾表示聽到陳皓桓發言後，為免尷尬沒予指正，片段亦顯示被告在記者會上，沒有肢體動作顯示他十分支持陳皓桓的發言。案件押後下周二（12日）裁決，被告續准保釋。

【案件編號：DCCC 107/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 陳榮泰 煽惑他人明知而參與未經批准集結 民陣七一遊行 反修例事件

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