擲磚誤殺案 辯方：死者在錯誤地點出現 指被告不知死者在場 如何參與伙同犯罪

稱本案彷彿塑造黑衣人為壞人

首被告劉子龍現年19歲，次被告陳彥廷現年18歲，被控誤殺、有意圖而傷人及暴動罪。代表首被告的辯方大律師David Boyton首先陳辭，稱本案彷彿將黑衣人塑造為壞人，不過兩名被告都是香港市民一分子，應獲公平對待。

辯方片段截圖表示，打扮疑似首被告的男子當日一直望向傷者X，沒有發現死者羅長清倒地。對於控方指首被告伙同黑衣人犯案，辯方反問「如他不知死者在場，如何參與伙同犯罪之中，導致死者受重傷？」辯方認為，即使陪審團信納首被告為片中的丟磚者，該人也是在死者遇襲後投擲磚頭，不構成誤殺。

代表次被告陳彥廷（現年18歲）的辯方大律師蒲立新（Ian Polson）則稱，無證據顯示次被告有份丟磚和傷害死者，事件實屬意外，希望陪審團將疑點利益歸於被告。

針對有意圖而傷人罪，Boyton稱傷者X以鐵通「篤」黑衣人，疑似首被告男子為保護友人，才採取合理武力向X的背部施襲。辯方表示，假設陪審團裁定首被告為施襲者，首被告並無使用武器傷人，陪審團應該裁定該罪不成立。

蒲立新提及，次被告在警誡下承認持鋸傷人，但有關招認在警員威嚇下作出，警員亦不准次被告服用抑鬱症和驚恐症藥物，陪審團不應考慮有關證供。蒲立新又稱，警員在記事冊記錄招認口供後，沒有將完整的記事冊副本交予次被告，質疑警員刻意瞞騙。

至於暴動罪，辯方重申辯方案情，稱兩名被告或在警員威迫之下，承認參與現場示威，惟警員否認說法。聆訊下周一續，法官杜麗冰將總結證供及引導陪審團，預料下周二退庭商議。

【案件編號：HCCC 322/20】

（反修例風暴）