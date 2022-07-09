歐議會譴責拘捕陳日君 特區斥誣衊香港法治 駐港公署指廢紙一張

歐洲議會議案稱，特區政府打壓行動攻擊《基本法》保障包括宗教自由在內的各項自由，令超過60個公民社會團體停運，反映中國持續有系統地摧毁香港自治和自由，打壓民主運動。議案促請特區政府撤銷針對612基金5名信託人的控罪，並要求歐盟針對特首李家超和其他打壓人權的香港官員實施制裁。

政府發言人表示，執法部門執法無關人物和單位的政治立場或背景，批評倡議某種背景的人或組織違法時不應受法律制裁的說法，是違反法治精神。發言人重申，國安法清楚列出4類危害國家安全的罪行，奉公守法的香港居民、海外旅客和投資者，均不會誤墮法網。

公署指倘歐盟制裁將遭重拳回擊

外交部駐港公署發言人表示，香港是有法必依、違法必究的法治社會，612基金相關人涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，警方執法完全合法合理，外部勢力無權說三道四。發言人稱，歐洲議會決議是廢紙一張，倘歐盟制裁，注定會被包括香港同胞在內的14億中國人民「重拳回擊」。