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港聞二

聯合國質疑港警持續違反用武原則 警方回應反修例期間行動：是反應積極並非濫用

【明報專訊】聯合國人權事務委員會第二日審議香港人權狀况，多名委員續關注《港區國安法》在港執行實况，委員會副主席布爾坎（Christopher Bulkan）質疑港警持續違反聯合國武力使用原則及國際人權標準；另一副主席桑欽（Vasilka Sancin）質疑，國安法容許警方沒有手令搜查嫌疑者居所或電話，阻礙言論自由，要求特區政府解釋有否防止警方濫權的措施等。

聯合國人權事務委員會一連3日在日內瓦審議香港履行《公民權利和政治權利國際公約》情况，昨日為會議第二日，特區政府視像出席。布爾坎發言稱，根據公開資料顯示，香港警方持續違反聯合國有關使用武力的原則，以及違反國際人權標準，導致不少示威者以外的人受傷，要求特區政府交代警方使用武力指引，以及會否保證只在必須而沒有其他選擇時，使用武力。

警務處副處長（管理）周一鳴回應稱，警方有使用最低武力的嚴格指引，惟他在會上未詳細交代；他又批評，反修例運動期間，有媒體指控警方使用過度武力，但甚少提及示威者暴力行為，他逐一數出示威者用過的武力，如逾5000個氣油彈等，重申警方行動是積極回應示威者的行為，而不是濫用武力。

有委員質疑特首指派指定法官先問國安委

特區：特首僅指定名單 無就個別案件指定法官

除執法外，有委員關注國安法下的司法問題。委員馬丁內斯（Carlos Martínez）質疑國安法44條，特首指定法官前可諮詢維護國家安全委員會及終審法院首席法官的做法，對維護司法獨立並不適當；又要求特區政府交代指定法官數目。馬丁內斯又引述唐英傑首宗國安法案件，質疑法援署透過委派律師的程序，令被告在程序上應有權力受損。保安局副秘書長廖李可期昨未回應特首指定法官前可諮詢國安委等的做法，但重申特首負責指定法官的名單，而不是就個別案件指定個別法官。會議昨因技術問題，特區政府回應中途時腰斬。

申訴專員公署昨發稿回應，稱前日的聯合國人權事務委員會會議上，有人質疑公署缺乏權力及獨立性，專員趙慧賢強調，公署獨立行使權力調查有關政府部門和公營機構行政失當的投訴，職能之一是調查政府部門包括警務處涉嫌違反《公開資料守則》的投訴，但無權跟進對警務處其他與《守則》無關的投訴。

相關字詞﹕申訴專員公署 周一鳴 港區國安法 聯合國人權事務委員會

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