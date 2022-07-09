民研：僅12%人每次回收或重用網購包裝

張欣宇現身發布會 稱為支持環團理念

立法會議員張欣宇昨現身民研記者會，是今屆立法會議員首次出席民研活動。張說是獲Packular邀請，因認同其倡議內容及價值觀，故到場「打氣、捧場」。至於日後會否再出席民研活動，他說要視乎雙方對內容理解及看法是否一致，若在共同價值觀下，很多議題都有合作空間。

民研上月30日至本月5日訪問3961名12歲或以上市民，發現65%每月有網購習慣，九成受訪者當中僅12%每次都會回收或重用網購包裝。Packular建議政府與大型網購公司合作推出可重用網購包裝，並鼓勵顧客在收貨後到便利店、超市、回收點「綠在區區」等歸還包裝，經消毒後重用。該建議在調查中獲73%受訪者支持。

小組成員龍禮婧稱，循環網購包裝能減少六成於焚燒網購包裝時所產生的碳排，若包裝使用20次，更可降低80%碳排放。小組又倡議立法禁止用完即棄的網購包裝，以建立完善循環經濟政策。張欣宇稱會將有關建議帶到立法會與政府部門討論，冀推動成為政策。

另外，民研調查亦發現，70%受訪者認為無包裝的蔬果或較易破損，減少購買意欲。倡議小組「Re-market」建議超市公開包裝物料及用量等資料，並在2024年起每半年減少新鮮蔬果的包裝，目標2026年淘汰非必要蔬果包裝。